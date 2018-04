VÍDEO | Brutal baralla amb ferits a Cornellà

L´Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha anunciat que desplegarà un dispositiu especial de control policial a la zona propera a la discoteca Phant Cornellà, on dissabte a la matinada va haver una baralla multitudinària amb més de 20 persones implicades, tres de les quals van resultar ferides. En un comunicat, el consistori ha dit que es reunirà amb els veïns de la zona i treballarà per evitar fets com els de dissabte.

"L´Ajuntament condemna enèrgicament i rebutja aquesta manifestació de violència inaudita relacionada amb els greus incidents registrats a la ciutat", apunta el consistori, que assegura que desconeix els motius de la baralla i recorda que els Mossos d´Esquadra tenen oberta una investigació per identificar les persones que hi van participar. Per últim, l´Ajuntament remarca que Cornellà és "una ciutat cívica i segura, caracteritzada per la convivència i el civisme".