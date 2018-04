Visita del rei a Barcelona: Els CDR es manifesten pel carrer Marina en contra de la visita de Felip VI

Unes 300 persones convocades pels CDR s'han manifestat aquest dilluns en protesta per la visita del Rei Felip VI a Barcelona, on aquest migdia ha fet entrega dels despatxos a la nova promoció de jutges. Els manifestants han marxat pel carrer de la Marina i l'Avinguda Meridiana amb càntics com 'Puigdemont, el nostre president' davant la impossibilitat d'apropar-se a l'Auditori, blindat per un ampli dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra. Des de quarts de 12 del migdia, s'ha tallat el trànsit als carrers que envolten l'Auditori i cap persona aliena a l'acte podia moure's per aquesta àrea de seguretat marcada per la Casa Reial. Els Mossos han desallotjat alumnes de l'ESMUC -que comparteix edifici amb l'Auditori- que participaven en una seguda per protestar per la visita del rei i també pels registres que els havien fet a primera hora del matí, segons han explicat diversos estudiants. A més, els alumnes que volien sortir de les instal·lacions ho havien de fer escortats en grups reduïts. Cap a les 2 del migdia, s'ha començat a retirar el dispositiu.

Convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR), els participants a la protesta s'han concentrat al voltant de les onze del matí, prop del Pont de Marina, i han tallat al trànsit en aquest carrer durant uns minuts. Després, s'han manifestat per l'Avinguda Meridiana, mentre un dispositiu de la Guàrdia Urbana n'anava seguint els moviments i interrompia el trànsit de manera molt puntual. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema 'Fem fora la (in)justícia española' (sic) i 'Destronem-lo', juntament amb estelades i llaços grocs. A més, les persones que sostenien la pancarta s'han posat caretes de Puigdemont.

Després, els participants en la protesta s'han agrupat a l'Avinguda Merdiana, a l'altura de l'Auditori, i allà han continuat mostrant el rebuig a la visita del rei cridant proclames fins que els Mossos han aixecat el dispositiu, tot i que aleshores ja quedaven unes desenes de manifestants.



Una àrea de seguretat blindada

Les mesures de seguretat de l'acte, marcades per la Casa Reial, han mantingut els manifestants lluny de l'Auditori. Els Mossos han tallat el trànsit dels carrers que conformen el perímetre de l'edifici i l'accés a la zona ha estat fortament restringit (els periodistes que no estaven dins l'Auditori tenien un punt habilitat dins aquesta àrea per prendre imatges, però tampoc es podien moure per la zona encara que estiguessin acreditats).

Aquestes restriccions han afectat els alumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), albergada en el mateix edifici que l'Auditori. Els alumnes de l'ESMUC no han pogut entrar a l'escola una vegada els Mossos han tancat aquest perímetre de seguretat i, si en volien sortir, ho havien de fer en grups reduïts, d'entre cinc i deu persones, i escortats pels Mossos. Unes sortides d'alumnes que s'han anat repetint fins al migdia.



Protesta d'alumnes de l'ESMUC per la visita de Felip VI i pels registres policials

A primera hora del matí, els estudiants s'havien trobat un control dels Mossos, que els han registrat les motxilles i bosses abans que accedissin a les instal·lacions, segons ha explicat a l'ACN Roger Santacana, membre del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). "Hem decidit organitzar una concentració de rebuig a això [control policial] i a la visita del rei a Barcelona i ha estat tot un èxit, ha baixat molta gent de l'escola", ha ressaltat Santacana. Aleshores, les 200 persones que s'havien reunit per participar a la protesta s'han trobat un cordó policial que els impedia el pas: "No ens deixaven sortir del cordó i ens han dit que ens farien fora. Hem decidit resistir, ens hem assegut i hem posat música amb altaveus". Segons ha relatat Santacana, els Mossos d'Esquadra han tret un per un els estudiants en la seguda, n'han identificat alguns i han patit "alguna petita lesió".

Aquesta ha estat la primera vegada que el rei ha visitat la capital catalana després de la inauguració del Mobile World Congress, el 25 de febrer, quan centenars de persones van protestar pel centre de la ciutat sota un fort dispositiu de seguretat. A més del rei, ha estat present a l'acte el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra els polítics independentistes, i autoritats com el president d'aquest tribunal i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos.