Torrent convoca el ple al Parlament aquest divendres per investir Sànchez

El president del Parlament, Roger Torrent, va convocar per al proper divendres, 13 d'abril, a les 10 hores el ple per investir Jordi Sànchez (JxCat) president de la Generalitat, va informar la Cambra en un comunicat.

Torrent va enviar a més un escrit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en què li adjunta la resolució del Comitè de Dret d'Humans de Nacions Unides que instava l'Estat, com a mesures cautelars, a «prendre totes les mesures necessàries» per garantir els drets polítics de Sànchez.

En l'escrit adjunta la convocatòria del ple i afirma que la resolució del Comitè del 23 de març és d'obligat compliment per a «tots els poders de l'Estat» i exigeix que s'habilitin els mecanismes necessaris perquè Sànchez es pugui sotmetre al debat d'investidura.

Afegeix que «en el cas que el Tribunal Suprem no donés compliment a la resolució, s'estaria produint un dany irreparable als drets polítics del diputat Jordi Sànchez i l'Estat estaria incomplint les seves obligacions internacionals».

Torrent ja va convocar un ple al març per investir Sànchez, però el va desconvocar quan la justícia va denegar al candidat de JxCat tant l'excarceració provisional com un permís per acudir al ple, requisit indispensable per ser investit.

El president del Parlament, JxCat i ERC confien que aquesta vegada sigui diferent, ja que consideren que la resolució del Comitè de Drets Humans és vinculant, i conclouen que garantir els drets polítics de Sànchez passa per que el deixin anar al ple.

Primer els lletrats del Parlament en un informe, i després el Tribunal Constitucional en un acte del 27 de gener, van establir que qualsevol investidura ha de passar per que el candidat acudeixi al Parlament perquè, si no, no seria reglamentària.



Pressió a Comín

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va anunciar que el seu partit estudia que el diputat Toni Comín renunciï a l'escó per facilitar que hi hagi una majoria independentista que investeixi Jordi Sànchez (JxCat), però va precisar que abans estudiarà si l'exconseller pot delegar el vot.

Per la seva banda, l'exconseller Comín va dir ahir que la seva renúncia individual a l'escó no resoldria per si sola la propera investidura del candidat, ja que també el vot l'expresident Carles Puigdemont és clau per sumar la xifra necessària.

JxCat va presentar diverses esmenes a la seva pròpia reforma de la Llei de la Presidència per investir Carles Puigdemont a distància, amb l'objectiu de fer extensiu aquest sistema i que altres membres del Govern (no només el president) puguin ser nomenats i operar des de l'estranger.

La portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, va defensar ahir investir el candidat de JxCat Jordi Sànchez com a president de la Generalitat per posar «en evidència» el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. L'exconseller de la Generalitat Jordi Turull acudirà a l'ONU i demanarà mesures cautelars per defensar el seu dret a ser investit com a president de la Generalitat, com ja van fer l'expresident Carles Puigdemont i el candidat de JxCat, Jordi Sànchez. Assegura que no ha renunciat a ser investit, sinó que ho ha fet «de forma temporal perquè es puguin defensar els drets de Jordi Sànchez».