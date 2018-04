Josep Maria Matamala, investigat pel jutge

Carles Puigdemont anava acompanyat per quatre persones quan va ser detingut a Alemanya procedent de Finlàndia. Tres d'elles ja han passat per dependències policials per declarar. L'únic que encara no ho ha fet és Josep Maria Matalala, l'empresari gironí i amic personal de l'expresident que l'acompanya des que va sortir del país eludint l'acció de la justícia.

I sembla que ara podria arribar aviat el seu torn d'estar a obligat a comparèixer davant la justícia. El magistrat de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha admés a tràmit la denuncia de la Fiscalia per un delicte d'encobriment contra els quatre, segons informa La Vanguardia.

Seria l'Audiència Nacional l'encarregada de tractar l'assumpte tractant-se de nacionals espanyols que cometen un suposat delicte a l'estranger. Els quatre acompanyants del viatge que el portava del seu periple a Finlàndia per internacionalitzar el procés fins a Bèlgica on ha declarat que volia entregar-se a les autoritats després que es reactivés l'Euroordre internacional de detenció contra ell emesa pel jutge Pablo Llarena.

Segons la fiscalia, l'euroordre contra Puigdemont i la resta de polítics perseguits es va activar quan es trobava a Finlàndia i llavors va decidir marxar cap a Finlàndia però va ser arrestat a Alemanya on ha va estar empresonat fins que es va dictar la llibertat condicional per no trobar indicis del delicte de rebel·lió pel qual el reclamaven a Espanya.

En el vehicle viatjaven, a més d'en Jami Matamala dos conductors dels Mossos i el professor i amic de Puigdemont, Josep Lluis Alay Rodríguez. Aquests tres últims van quedar en llibertat després de negar-se a declarar davant dels Mossos a l'espera de que la Fiscalia decidís judicialitzar la seva conducta. Segons argumenta aquesta, els quatre coneixien l'existència de l'ordre de detenció però tot i així van decidir col·laborar en la "fugida" de Puigdemont i no el van entregar a les autoritats, conducta que la fiscalia assumeix que podria indicar indicis d'encobriment.