Un camió desfrenat atropella set persones a Barcelona

Un camió desfrenat ha causat set ferit lleus al carrer Aragó de Barcelona aquest dijous. Els fets han tingut lloc cap a un quart de sis de la tarda, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, entre els carrers Villarroel i Urgell. Per causes que no han transcendit el vehicle s'ha desplaçat d'on era i ha acabat atropellant el conductor d'una moto i cinc vianants.

També ha xocat contra un semàfor, que ha caigut, i s'ha acabat encastant en un arbre. El conductor del camió també ha resultat ferit. Els set han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques, que en una primera exploració ha determinat que les lesions que han patit són de caràcter lleu. Cinc dels afectats han estat traslladats a centres hospitalaris, mentre que els altres dos han estat donats d'alta in situ.



Els Mossos d'Esquadra han considerat l'incident com un accident de trànsit, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona no hi veu cap intencionalitat. Cap a un quart de set de la tarda, una grua s'ha endut el camió de l'indret de l'accident.