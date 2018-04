JxCat espera la resposta de Llarena sobre Sànchez sense plantejar nous candidats

JxCat segueix a l'espera de la resposta del jutge del Suprem Pablo Llarena sobre la petició del diputat empresonat Jordi Sànchez per poder participar en el ple de la seva investidura de divendres, sense plantejar-se de forma immediata, nous candidats si aquesta via fracassa i sense por de noves eleccions. Això va passar en paral·lel als contactes entre fiscals espanyols i alemanys a la Haia per preparar una reunió, segurament demà, a Eurojust, l'agència europea per a la cooperació judicial, per tractar els delictes recollits en l'euroordre dictada contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, va confirmar a Efe una font d'aquest organisme.

La posició dels independentistes la va verbalitzar ahir el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), que ha apostat per obrir una «reflexió profunda» sobre els propers passos del sobiranisme si fracassa la candidatura d'Sànchez per un eventual nou veto de Llarena.



Trobada a Berlín?

Una reflexió que podria abordar JxCat en una reunió, de tot el grup parlamentari, que l'expresident català Carles Puigdemont s'està plantejant convocar per dilluns que ve a Berlín, segons van informar fonts de la formació.

A l'espera del que decideixi Llarena, hi ha la possibilitat que els diputats viatgin a Berlín el dilluns sense haver aconseguit la investidura de Sànchez per la negativa del jutge a excarcerar-lo i serà llavors quan s'hauran d'abordar nous escenaris abans de la data límit del 22 de maig per investir un president de la Generalitat. En aquest context, Costa, en una entrevista a La Xarxa, va subratllar que si no es pot investir Sànchez s'haurà d'obrir una reflexió que ha de ser «més profunda» que l'«automatisme que si no ens deixen aquest candidat ja en proposarem un altre». I malgrat que li agradaria formar Govern «abans de Sant Jordi» (23 d'abril), va recalcar que no només depèn dels sobiranistes, sense descartar que no es pugui constituir un govern i hagi repetició d'eleccions: «Si ens segueixen enviant candidats a la presó potser no hi pot haver Govern i la gent haurà d'entendre que no només depèn de nosaltres», va dir.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va mantenir ahir una reunió a Madrid amb el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, a dos dies que se celebri el debat d'investidura al Parlament. La trobada, que es va celebrar a la cafeteria d'un hotel pròxim al Congrés dels Diputats, era una reunió prèviament acordada per Pascal i Esteban en el marc dels contactes polítics al més alt nivell que mantenen els dos partits nacionalistes.