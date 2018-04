La justícia escocesa ajorna la decisió sobre l'extradició de Ponsatí

El tribunal d'Edimburg que analitza l'euroordre presentada per Espanya per obtenir l'entrega de l'exconsellera d'Educació catalana Clara Ponsatí ha sol·licitat més temps per estudiar el cas i ha convocat les parts per a una sèrie de vistes que arrencaran el 30 de juliol i duraran dues setmanes, segons el seu advocat, Aamer Anwar.

Ponsatí ha arribat aquest dijous al matí a la cort acompanyada d'Anwar i de diverses desenes de persones que havien acudit a donar-li suport. Abans d'entrar, l'advocat ha realitzat una breu compareixença davant els mitjans en la qual ha denunciat que l'euroordre era un instrument de "repressió política" en el cas del seu client.

A la seva sortida, ha insistit en aquesta mateixa tesi i ha confirmat que el tribunal ha sol·licitat més temps per resoldre el futur de Ponsatí. Així, s'han fixat sengles vistes preliminars pel 15 de juny i el 3 de juliol, mentre que s'ha establert l'inici d'un procés "complet" a partir del 30 de juliol que durarà dues setmanes.

Anwar, que ha comparegut acompanyat de Ponsatí --l'exconsellera no ha fet declaracions--, ha repassat els arguments que defensarà davant el tribunal per impugnar l'entrega del seu client i ha dit que les acusacions tenen "motivacions polítiques". En aquest sentit, ha al·legat que es vol processar l'exconsellera per les seves "opinions".

Per a l'advocat, la petició d'entrega és "injusta" i "incompatible amb els Drets Humans" i, a més, ha esgrimit que el delicte de rebel·lió no té equivalent a Escòcia, per la qual cosa legalment no cabria la seva entrega per aquest delicte. El Tribunal Suprem també li atribueix a Ponsatí el delicte de malversació.

Anwar, que ha apel·lat a la defensa històrica dels drets i llibertats a Escòcia, també ha aprofitat per recriminar que les autoritats espanyoles no hagin al·ludit en cap moment del procés als "abusos" comesos per les forces de seguretat durant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. "En una democràcia civilitzada, els agents policials haurien de ser els guardians de la llei", ha postil·lat.