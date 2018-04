Torrent ajorna el ple d'investidura i es querellarà contra Llarena per prevaricació

El president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple d´aquest divendres. La decisió del jutge del Tribunal Suprem de no permetre que el candidat de JxCat, Jordi Sánchez, assisteixi a la sessió plenària que l´hauria pogut convertit en president, fa que Torrent hagi deixat en suspens el ple.

A canvi, segons ha pogut saber l´ACN, el president reunirà de forma extraordinària divendres al matí la Mesa del Parlament amb la intenció d´impulsar una querella per prevaricació contra Llarena pel veto a Sánchez, apel·lant a la vulneració dels drets polítics del candidat. Si tot va tal i com s´ha previst, la Mesa aprovarà, a proposta de Torrent, presentar la querella i s´encarregarà preparar-la tan bon punt se celebri la Mesa.

El Parlament respondrà també als tribunals. És la decisió que aquest divendres prendrà la Mesa de la cambra, convocada extraordinàriament per Torrent per a les 10:30 del matí, on s´acordarà encarregar a un advocat extern que prepari d´immediat una querella per prevaricació contra el jutge Pablo Llarena, després que hagi denegat el permís a Sánchez per assistir a la sessió de la seva investidura. Així ho han explicat a l´ACN fonts parlamentàries coneixedores de l´estratègia que seguirà ara la cambra. D´aquesta manera, el Parlament denunciarà la vulneració dels drets polítics del candidat, posarà de manifest que té el seu dret de sufragi actiu i passiu intacte, i retraurà al jutge que hagi obviat la pauta marcada per les mesures cautelars del Comitè de Drets Humans de l´ONU.

De la mateixa manera, Torrent ha anunciat que ha decidit ajornar el ple previst per a aquest divendres a les 10:00 hores en vista que l´absència de Sánchez impediria que es pogués celebrar la investidura. En un comunicat, el president explica que ha pres aquesta decisió "malgrat la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides que obliga a l´Estat a garantir els drets polítics" de Sànchez.

Torrent va proposar Sànchez com a candidat el passat dissabte 7 d´abril en comprovar que era el diputat a la cambra amb més suports per a poder ser investit. El dilluns 9 d´abril, va convocar el ple i va enviar un escrit al magistrat del Suprem Pablo Llarena per tal que dugués a terme les "mesures necessàries que garantissin el dret de Sànchez a participar a la investidura, en compliment amb la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides del 23 de març, que insta l'Estat espanyol a prendre totes les mesures necessàries" per garantir els drets polítics del diputat".

En l'escrit, el president afirmava que "la concessió de les mesures cautelars per part del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides implica una obligació de resultat per a tots els poders de l'Estat i exigeix que s'habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre's al debat d'investidura". De la mateixa manera, avisava que "en el cas que el Tribunal Suprem no complís la resolució es produiria un dany irreparable als drets polítics del diputat Jordi Sànchez i l'Estat espanyol incompliria les seves obligacions internacionals".

Ara, la celebració o no d´una nova sessió per escollir un president dependrà de nou dels grups polítics i de si prefereixen posar sobre la taula el nom d´un altre diputat que pugui aglutinar suports suficients per ser investit. Si això no passa abans del 22 de maig, expirarà el temps previst per la llei i es convocarien automàticament noves eleccions al Parlament.