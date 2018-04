La Mesa acorda amb els vots de JxCAT i ERC presentar una querella contra Llarena pel veto a la investidura de Sànchez

La Mesa del Parlament ha acordat presentar una querella per prevaricació contra el jutge instructor del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, i tots aquells que hagin pogut intervenir en el procés pel qual s'ha negat a Jordi Sànchez el permís per assistir al ple d'investidura. La mesura ha tirat endavant amb els vots a favor de JxCAT i ERC i els vots en contra de Cs i PSC i malgrat els dubtes expressats pels lletrats de la cambra, segons han explicat fonts parlamentàries. Les mateixes fonts han indiciat que els lletrats han alertat verbalment dels dubtes sobre si havia de ser la institució qui presentés una querella que es refereix als drets d'un únic diputat o si era preferible que ho fes el propi diputat o el seu grup. A més, han fet constar que ells no eren experts penalistes. Fonts de Cs han indicat que tot i això s'ha acordat que siguin els serveis de la cambra els que elaborin aquesta querella.