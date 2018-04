Junqueras alerta que impedir la formació de govern és convertir la victòria del 21-D en "un regal al 155"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit que impedir la formació del govern és "una passa enrere". "Si això no ho entenem, si no superem aquest impàs, haurem convertit la victòria del 21D en un regal al 155 i als que impulsen una involució dels drets i llibertats sense precedents", ha afegit Junqueras en una carta escrita des de la presó d'Estremera dirigida a la militància del partit. Segons ha defensat Junqueras, la recuperació de les institucions és una necessitat que no és suficient però sí un "pas imprescindible per avançar". "Sense Govern, sense recuperar les institucions, som més febles", ha reblat. De cara a les negociacions per a la investidura, el líder d'ERC ha avisat també que "gesticular, jugar al curt termini, el soroll buit i fer volar coloms són actes estèrils i sovint contraproduents" i ha apel·lat als valors republicans com "la discreció, la humilitat, l´esforç, la vocació de servei, el sacrifici i la generositat".

Junqueras ha apostat per seguir amb una "lluita pacífica" i ha fet una crida a no deixar-se endur per la "frustració" ni caure en actituds "maximalistes que no porten enlloc". En aquest sentit, ha avisat que "l'aliança conservadora aplaudeix davant cada error i empeny a una fugida endavant". "Ens volen empipats, ens volen agressius, ens volen provocar. Mantinguem el cap fred i recordem que per avançar hem de seguir sumant i oferir un projecte inclusiu i integrador", ha recomanat el líder d'ERC empresonat.

La recepta que s'ha de seguir, segons Junqueras, és "perseverar, assentar una sòlida majoria, teixir complicitats i superar la política de blocs mantenir la unitat d'acció dels demòcrates". I ha contraposat aquesta actitud amb "gesticular, jugar a curt termini i fer volar coloms", uns actes que ha qualificat "d'estèrils i sovint contraproduents".

Junqueras ha elogiat el paper d'ERC assegurant que sense el partit "res no hauria estat possible". I ha demanat als militants que no perdin l'esperança ni el somriure i que persisteixin." Feu-ho. Jo, persistiré. Tots nosaltres ho farem. Recordeu el que sempre us he dit. Els dones i homes d´Esquerra Republicana de Catalunya som els que mai defallim, som els que perseverem, som els que sempre hi som i els que sempre estarem al costat de la democràcia i la llibertat", ha conclòs.