Milers de persones omplen el Paral·lel i la plaça Espanya amb el crit "Us volem a casa"

Milers de persones omplen l'avinguda Paral·lel de Barcelona i la plaça Espanya per reclamar la llibertat dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats". El color groc tenyeix el recorregut de la manifestació sota el lema 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!'. A la capçalera els protagonistes són les fotografies dels nou "presos polítics": Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull. I les fotografies dels 7 "exiliats": Carles Puigdemont, Toni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira i Meritxell Serret. La marxa està convocada per L'Espai Democràcia i Convivència, que agrupa entitats sindicals, veïnals, polítiques i culturals. I coincideix amb els sis mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez.

El grup impulsor de l'Espai Democràcia i Convivència està format per: l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT.

Des de l'escenari situat al parc de les tres xemeneies es llegirà un manifest i familiars dels presos pronunciaran un discurs. Concretament la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, i Oriol Sànchez. La música anirà a càrrec de Roger Mas, Núria Graham, La Folie i la Companyia Elèctrica Dharma i diverses colles castelleres aixecaran pilars al llarg de la marxa.

A la manifestació hi participen representants de diferents partits: JxCat, PDECat, ERC, Catalunya en Comú, Demòcrates de Catalunya i la CUP.