Un vídeo feminista de tres gironines es torna viral i rep més de deu milions de visites

Un vídeo feminista d'una petita empresa gironina s'ha fet viral i ha aconseguit arribar a més de deu milions de visualitzacions a internet. 'Canvia el conte' mostra com reaccionen els nens d'una escola de Girona quan comprenen que el conte de la Caputxeta Vermella "guarda elements masclistes", per tal que el llop aconsegueixi el què vol. Les tres autores del vídeo es mostren "molt sorpreses" amb l'impacte que ha generat, ja que fins i tot ha arribat a reproduir-se a Portugal i l'Amèrica Llatina. De fet, la popularitat ha estat tan important que han decidit subtitular-lo en l'anglès per tal que pugui arribar a Estats Units i el Regne Unit. Una de les responsables de Little Revolutions, Cristina Vila, es mostra "molt orgullosa" d'haver pogut generar aquest interès en un tema "tan sensible". De fet, a més de reconeguts mitjans digitals com Spanish Revolution o EH Universo, també l'han compartit a la xarxa personalitats com el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias.

"Tot plegat ens ha superat una mica", són les paraules de la Cristina Vila, una emprenedora gironina que juntament amb dues companyes més, la Mireia Selva i la Marta Escarrà, han fet un dels vídeos més virals dels últims mesos. El film mostra com uns adolescents del Col·legi Maristes de Girona assisteixen a una obra de teatre amb titelles. Es representa 'La Caputxeta Vermella'. Un dels actors, que encarna el llop, demana als joves que enganyin la caputxeta per tal que passi pel camí on és ell, i d'aquesta manera es compleixi el què diu el conte. Al principi accedeixen a fer-ho, però aleshores la caputxeta s'hi oposa i canvia el relat habitual, per tal que els joves hi reflexionin.

El vídeo es va estrenar el 8 de març en motiu del Dia de la Dona, i de seguida va tenir molta repercussió, fins al punt que ja s'han superat els deu milions de reproduccions. Vila, sociòloga de professió, explica que la idea va sorgir al veure que bona part dels contes que s'expliquen a la mainada tenen "connotacions masclistes".

La idea inicial era basar-se amb el conte de 'La Rateta Presumida', però al final van optar per 'La Caputxeta Vermella' perquè és popular arreu del món. "Es tracta d'una obra que coneix tothom i que fa 350 anys que s'explica d'una manera. Nosaltres simplement posem en qüestió alguns dels valors que vol aportar el conte", concreta.

La repercussió ha estat tant alta que fins i tot el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, així com la pròpia formació l'han compartit a les seves xarxes socials. De fet, 'Canvia el conte' s'ha compartit més de 320.000 vegades. Algunes de les plataformes més rellevants que tenen canals a Facebook, com EH Universo o Spanish Revolution l'han promocionat i han col·laborat a fer-lo encara més popular.



El català al món



Un altre dels aspectes que destaca Vila és el fet que el vídeo no s'ha traduït, sinó que s'ha subtitulat. Això ha fet que tots els espectadors l'hagin escoltat en català. "Hi ha gent que ens ha escrit de l'Amèrica llatina preguntant en quina llengua parlen els actors i els adolescents", concreta Vila.

A més, des de Little Revolutions posen en valor que els actors que feien els titelles, l'empresa Festuc Teatre, són lleidatans, la productora que els ha ajudat, ha estat DMA producciones de Barcelona, i elles i els joves que han participat són gironins. "Una de les particularitats és l'accent de Lleida, combinat amb el d'aquí. Creiem que afegeix sensibilitat al vídeo", ha reblat Vila.



Arribar al Regne Unit i Estats Units



Ara el gran repte de les tres emprenedores és fer arribar el vídeo als Estats Units i el Regne Unit, i d'altres països de parla anglesa. Per això afegiran subtítols en anglès. "El que pretenem és aconseguir que la reflexió que hem fet aquí, també se la puguin fer a d'altres llocs del món en temes com aquest", assenyala Vila.

Tot plegat amb un pressupost modest expliquen les responsables. De fet, van rebre una petita subvenció de l'Institut Català de les Dones (ICD), i la resta la van haver d'afegir de la seva butxaca. Vila agraeix la col·laboració de Festuc Teatre per aportar desinteressadament els actors, i a DMA Producciones que va apostar "de seguida" en aquest projecte.