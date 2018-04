Busquen un matrimoni arrossegat per una esllavissada al Pallars Jussà

Els serveis d'emergències busquen un vehicle sota l'esllavissada de grans dimensions que ha caigut aquest dilluns sobre la carretera LV-9124, a l'altura del quilòmetre 5, a Castell de Mur (Pallars Jussà). Treballen amb la hipòtesi que al vehicle hi viatjava un matrimoni, i sospiten que serien els pares de l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà), Jordi Navarra. De moment, però, la identitat de les víctimes no està confirmada ja que la magnitud de l'esllavissada està fent molt complicats els treballs dels serveis d'emergència. Es tracta d'una caiguda de roques de grans dimensions, que ha bloquejat per complet la via, que està tallada del quilòmetre 2,5 al 6 d'aquesta carretera que uneix Guardia de Noguera i Sant Esteve de la Sarga, abans de Moror (Pallars Jussà).

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.14h i fins al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra i una unitat de muntanya d'aquest cos policial, cinc dotacions dels Bombers més un helicòpter amb especialistes de muntanya (GRAE), una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i un geòleg de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.