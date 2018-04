Creix la pressió sobre la interventora

La Guàrdia Civil retreu en un dels seus darrers informes que la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, no hagi denunciat despeses o compromisos de despeses per a l'1-O per 1,5 milions d'euros (mig en publicitat i gairebé un milió en enviaments de targetes censals, certificacions i notificacions del referèndum) i l'intent de cobrament d'alguna d'aquestes factures. Posa l'accent en aquest assumpte després d'acreditar davant del jutge la «tramitació urgent» d'un expedient a la Conselleria de Presidència, dirigida per Jordi Turull, per difondre anuncis vinculats amb l'1-O i exposar la forma en la qual el Govern tenia previst pagar a Unipost unes altres cinc factures emeses per aquesta empresa i vinculades a les targetes censals, certificats i notificacions relacionades amb l'1-O.

En un dels últims informes lliurats per la Guàrdia Civil al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona assenyalen que en unes diligències policials prèvies ja havien fet constar que la interventora Rosa Vidal «havia aprovat la tramitació amb caràcter urgent de l'expedient PR 2017-192 relatiu a la campanya 'Civisme'», dins del qual «es pretenien difondre anuncis vinculats al referèndum». Precisen que l'import d'aquesta campanya era de 2.299.900 euros sense IVA i assenyalen que «si bé en aquell moment» la interventora «podia desconèixer aquesta finalitat, actualment Rosa Vidal és coneixedora de l'objectiu que es va pretendre amb aquella campanya sense que es tingui coneixement que hagi activat cap procediment per denunciar aquesta intencionalitat».

En un altre ordre de coses, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat per a avui el candidat a presidir la Generalitat i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, l'exvicepresident català Oriol Junqueras i el líder de l'associació Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per comunicar-los personalment el seu processament pel delicte de rebel·lió. El magistrat també ha citat per a demà i dimecres sis processats que es troben a la presó provisional per la seva implicació en aquests fets, per prendre'ls declaració indagatòria segons allò acordat en l'ordre de processament del 23 de març.

Paral·lelament, la jutge Carmen Lamela comunicarà personalment avui al major dels mossos Josep Lluís Trapero el seu processament per sedició i organització criminal pels fets de l'1 d'octubre.