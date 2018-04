Un miler de gironins van a Barcelona en 21 autocars

Més de 900 busos d'arreu de Catalunya van portar participants a la manifestació de Barcelona «Us volem a casa». A Girona, 21 busos van sortir a les 9 del matí des de Fontajau. El coordinador de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, va afirmar que aquesta xifra recordava a la d'altres mobilitzacions massives, i que això feia pensar que seria una manifestació multitudinària semblant a la d'altres vegades. «Encara que hi hagi cert cansament, la gent no defalleix», va afirmar. El mateix organitzador també creia que la manifestació seria massiva, ja que considerava que hi ha molta gent mobilitzada perquè «estem cansats de tanta repressió».

Entre el miler de gironins que van viatjar cap a Barcelona per participar a la manifestació hi havia Josep Fullà que recordava la importància d'estar actius: «Hem estat a Barcelona, hem estat a Brussel·les i hem estat a Girona, hem de continuar mobilitzats».

Els 21 autocars gironins van ser organitzats per l'ANC Girona i la Fundació Les Voltes i van transportar més d'un miler de persones. La majoria dels viatgers dels busos eren habituals, i ja havien utilitzat aquest transport per anar a les altres manifestacions massives que s'han fet. Un d'aquests casos era el de Marc Cordonet, veí de Girona, que va afirmar: «Miro d'anar a totes, en aquesta ocasió per reclamar la llibertat i defensar la democràcia». A més, Cordonet també defensava la necessitat d'estar actius i instava tothom a mobilitzar-se per demostrar «que continuem dempeus».

La majoria de manifestants anaven de groc, ja fos amb samarretes, bufandes, mocadors o gorres. En els autobusos tampoc hi faltaven les estelades, les senyeres i els cartells que demanven la llibertat dels presos. També portaven cartells que havia repartit el CDR de Girona, en què es podia llegir «Horitzó República» i «Tots som CDR».

«Jo no milito a cap partit polític però vaig a la manifestació per dos motius: perquè considero una injustícia terrible que hi hagi persones tancades a la presó sense que hi hagi hagut judici i perquè crec que hem de defensar la democràcia», va explicar Montse Ramió, veïna de Salt.

Un altre dels viatgers era Josep Fullà, que venia des de Salitja (Vilobí d'Onyar). Ell recordava que ha participat a totes les manifestacions, les de Barcelona, les de Girona, i també la de Brussel·les . «No ens podem quedar a casa», va dir. Una altra de les gironines que van agafar el bus per anar a la manifestació era la Maria Sellabona, que va explicar: «Hem anat a totes i allà ja hem quedat amb més amigues». «Ara més que mai la gent ha de sortir al carrer, hem de demostrar que la democràcia està perjudicada en l'àmbit estatal i hem de fer costat als nostres polítics que estan a la presó o a l'exili», reivindicava.

Els viatgers de l'autocar número 3, amb una estelada penjada a la finestra de darrere, van fer el recorregut pendents de les xarxes socials i mirant qui més anava a la manifestació. «Mira, en Carles hi va en cotxe, i la Maria agafa ara el tren», explicava una d'elles. Aquest viatge es va fer amb molta alegria i ganes i la celebració va ser present fins i tot en l'arribada. Quan l'autocar gironí va entrar a Barcelona, els seus viatgers van celebrar l'arribada cantant tots plegats L'Estaca, de Lluís Llach, i corejant «In, inde, independència», un dels molts crits que es van fer a la manifestació.