Torrent avisa que «si som transversals i també ens unim som imparables»

Els assistents a manifestació d'ahir a Barcelona per demanar la llibertat dels presos sobiranistes van coincidir a destacar l'espectacularitat de la marxa, i mentre alguns feien crides a la unitat i la transversalitat, altres van tornar a criticar la postura del Govern central i les decisions dels jutges. Per part seva, els dirigents dels partits d'àmbit estatal van reivindicar l'encert de les seves postures.



roger torrent



«Això va de drets i llibertats, cap demòcrata pot quedar-se impassible»

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va valorar el tarannà «plural» de la manifestació. «Hem demostrat que quan som transversals, quan som plurals i quan ens unim en la defensa dels drets i la democràcia som imparables», va assegurar Torrent, tot afegint que «això va de drets i llibertats, cap demòcrata pot quedar-se impassible». Torrent va instar a fer passes des del conjunt de la societat catalana per «a la fi de la judicialització, que els presos surtin de la presó, que els qui són fora puguin tornar a casa».



ada colau



«No hi ha d'haver gent a la presó per motius polítics ni càrregues policials a les escoles»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, creu que s'està «en un moment de regressió democràtica perillós per a tothom, no només per als independentistes, no només per a Catalunya, sinó per a tot Espanya». Va explicar que sortir al carrer és «una qüestió democràtica, de drets i llibertats» perquè «no hi hagi gent a la presó per motius polítics, perquè no hi hagi càrregues policials a les nostres escoles». Segons el seu parer, els ajuntaments han d'estar al costat de la gent, «a peu de carrer, defensant drets i llibertats», i va afegir que «és important que des del món local recollim sempre la pluralitat de les nostres ciutats i que expressem fermament que no ens deixarem espantar ni que ens retallin drets i llibertats que han costat molt conquerir».



jordi sànchez



«No us deixeu atemorir, no cediu mai al xantatge de la por ni a la violència»

«Un estat autoritari mai mereixerà governar un poble lliure». El fill de Jordi Sànchez, Oriol Sànchez, va ser l'encarregat de llegir aquesta frase procedent d'un text que el seu pare va enviar des de la presó de Soto del Real i que es va llegir en finalitzar la multitudinària manifestació. «Creieu que mereix governar-nos qui no respecta el resultat de les eleccions? Creieu que mereix governar-nos qui viola els nostres drets civils?», es va preguntar en veu alta l'expresident de l'ANC, que també va demanar a la població catalana que no es deixi «atemorir». «No cediu mai al xantatge de la por ni a la violència», va demanar Sànchez.



jordi cuixart



«Hem demostrat la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils»

Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, va assegurar per boca de la seva parella, Txell Bonet, que «avui hem tornat a demostrar un cop més la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils, d'injustícia però també d'esperança». «D'injustícia per la deriva autoritària d'un Estat espanyol cada cop més aïllat i d'una presó injustificada. I d'esperança en la gent, en vosaltres, l'autèntic motor de lluita per la democràcia i la llibertat», va afegir Cuixart. «I esperança també en la dignitat insubornable de la societat catalana i en un futur sense renúncies per a ningú», va puntualitzar.



elsa artadi



«Els polítics reclosos són a la presó per defensar unes idees que són lícites»

La portaveu adjunta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, va denunciar des del peu de la manifestació que els polítics i líders socials reclosos «són a la presó per defensar unes idees polítiques que són lícites i constitucionals», i que «estan dins el marc de la democràcia». Artadi va assegurar que la mobilització és «per aquestes 16 persones», però també per «tots els alcaldes perseguits, per la gent normal que es manifesta i els acusen de terrorisme, per la manca de llibertat d'expressió i per la repressió absoluta que patim a Catalunya». Preguntada pels crits que assenyalaven Carles Puigdemont com a president, ho va reafirmar i va dir que «és el que reconeix la ciutadania».



carles puigdemont



«Nosaltres som ciutadans europeus que només volem viure en pau»

El president de la Generalitat cessat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, va reivindicar que la manifestació de Barcelona ha estat una nova «demostració democràtica i cívica». «Catalunya està demanant llibertat. Nosaltres som ciutadans europeus que només volem viure en pau, llibertat i sense por», va afegir Puigdemont al seu compte de Twitter.



marta vilalta



«Avui el poble de Catalunya diu no a aquesta repressió que vivim com a país»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va celebrar que la manifestació hagi aplegat gran part dels partits i la societat civil catalana. «Avui tornem a sortir al carrer per demostrar aquest clam massiu, divers i plural a favor dels drets, les llibertats i la cohesió social», va assenyalar Vilalta, tot afegint que «avui el poble de Catalunya diu no a aquesta repressió brutal que vivim com a país», i carregant durament contra «la deriva autoritària de l'Estat i la involució democràtica que estem vivint en els darrers temps».

xavier domènech



«Aquesta protesta marca el camí per recuperar els nostres drets i llibertats»

El líder dels comuns, Xavier Domènech, va assegurar que la manifestació marca «el camí per recuperar els nostres drets i llibertats». El nou secretari general de Podem Catalunya va valorar com un «èxit» la mobilització davant el que considera «una regressió democràtica que fa massa temps que estem vivint». Així, va criticar que aquesta situació hagi portat que «ens vulguin dir quins llibres podem llegir i quines obres d'art podem veure». Per això, Domènech considera que s'ha de donar una «reacció global», que «afecta Catalunya i Espanya», i en aquest sentit va celebrar la «grandíssima mobilització transversal» que va recórrer l'avinguda del Paral·lel.



ugt i ccoo



«És necessari bastir ponts i deixar la política de blocs»

Els sindicats UGT i CCOO van fer una crida al diàleg i a «bastir ponts» per superar l'actual situació de bloqueig polític i institucional que viu Catalunya arran del conflicte independentista. «Estem aquí perquè creiem que és el moment dels ponts i no de blocs», va destacar el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, que va afegir que existeix una majoria social que coincideix a pensar que la presó preventiva per als polítics i els activistes catalans és «injustificada». En la mateixa línia, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, va defensar que l'organització que representa fes una crida a sortir al carrer per rebutjar els «elements de repressió i involució democràtica» que estan «ofegant la voluntat de sortir de la situació de bloqueig».



mª dolores de cospedal



«L'única democràcia possible és la que es fonamenta en la igualtat davant la llei»

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va criticar els independentistes catalans i va defensar que l'«única democràcia possible» és la que es fonamenta en la igualtat de tothom davant la llei. «Quan hi ha alguns que volen sobreposar-se a la Llei s'acaba la democràcia i comencen les dictadures», va assenyalar. En aquest sentit, va destacar que el PP és un partit que defensa la democràcia, la llibertat d'expressió i la pluralitat.



pedro sánchez



«El PSOE és l'únic partit que pot actuar com a dic de defensa enmig del xoc»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar en un acte de la formació a Pamplona que el seu partit és «l'únic» que pot actuar com a «dic de defensa» enmig del xoc entre els partits independentistes i els de dretes. «Hi ha la tensió recentralitzadora d'una dreta que rebutja la diversitat i abandona la igualtat», va destacar, assegurant que a l'altre bàndol «hi ha un nacionalisme disgregador que converteix la diversitat en excloent i que s'oblida clarament de la igualtat».