Troben mort l'home que es va llençar al Llobregat per salvar el seu gos

Els equips d'emergències han trobat sense vida de l'home de 51 anys, veí de Gironella, desaparegut aquest diumenge, segons ha avançat aquest migdia el canal de notícies 3/24. El cos ha estat localitzat a la zona coneguda com el canal de Cal Bassacs, lloc on s'havien concentrat els esforços dels bombers en les darreres hores.

Les tasques de recerca de l'home s'havien reprès aquest dilluns al matí, quan els serveis d'emergències han demanat que el pantà de la Baells tanqués les comportes per poder facilitar la recerca subaquàtica al riu Llobregat, on possiblement hauria caigut el desaparegut.

La recerca s'ha reactivat aquest dilluns al matí, després d'una reunió entre els diferents operatius, i s'ha centrat aleshores en el tram que ressegueix el riu Llobregat, a banda i banda, i que va de Gironella fins Viladomiu Vell. S'han activat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre els quals hi havia les unitats de muntanya, subaquàtica i canina; a més de cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, entre les quals hi ha la unitat canina, l'aquàtica i un helicòpter, que es coordina amb l'helicòpter dels Bombers i que treballen de manera alterna. Està previst que al migdia s'activin també les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra. Els treballs de recerca van iniciar ahir al migdia i es van suspedre a les 9 del vespre, quan es va fer fosc.

Fonts dels Bombers, que coordinen la recerca, han avançat que no hi ha cap hipòtesi de la desaparició que estigui descartada, tot i la que prenia més força a mesura que avançava el dia d'ahir és que l'home hauria caigut al riu Llobregat, al seu pas per Gironella. És per això que les tasques de recerca s'han centrar-se al riu i a zones properes.

L'home va sortir a passejar diumenge a primera hora del matí amb els seus dos gossos. A mig matí, un dels gossos va ser rescatat de l'aigua per un veí que passava per la zona. Va ser, precisament, el rescat de l'animal i que l'home no havia tornat al casa ni responia al mòbil, el detonant de la mobilització. Pels voltants de 2/4 de 12 es va activar la recerca i a hores d'ara, no s'ha localitzat ni l'home ni l'altre animal.

El dispositiu va comptar durant el diumenge amb la mobilització de dos helicòpters dels Bombers, que van treballar alternant-se i que es van retirar a primera hora de la tarda, i de diverses unitats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), tant de la unitat de muntanya com de la subaquàtica. També quatre dotacions terrestres van donar suport al desplegament durant tot el diumenge.

Els Mossos d'Esquadra van participar activament en la recerca amb 5 patrulles, també amb especialistes subaquàtics, així com la Creu Roja, que ha mobilitzat diverses unitats, entre les quals hi ha el seus gossos de recerca, habilitats pel rastreig dins l'aigua. El dispositiu també ha comptat amb membres de Protecció Civil, efectius locals i suport voluntari. L'home fa tres anys que resideix a Gironella i és treballador de Creu Roja Berguedà.

Fonts de l'Ajuntament de Gironella van explicar ahir que l'accés a la llera del riu estava acordonat prohibint el pas de vianants per la crescuda del cabal del riu dels darrers dies. La força amb la que baixa l'aigua i també l'increment del cabal ha dificultat, encara més, les tasques de recerca que continuaran al matí.