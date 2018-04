Forn demana al jutge que el deixi lliure perquè s'ha apartat de la política

El conseller destituït d'Interior, Joaquim Forn, ha aprofitat la declaració indagatòria per tornar a demanar al jutge del Suprem Pablo Llarena que el deixi en llibertat. Forn ha estat el primer en declarar i ha estat poc més de mitja hora davant el jutge. Empresonat des del passat 2 de novembre a Estremera, el conseller destituït ha respost només les preguntes del seu advocat, Xavier Melero. Per aconseguir sortir en llibertat, Forn va renunciar a l'escó i a la política. Tot i això, el jutge Llarena no el va deixar en llibertat perquè, entre d'altres, apuntava que encara tenia l'opció de ser conseller (ja que no cal ser diputat). Segons fonts presents a la declaració, Forn ha demanat la revisió de les seves mesures cautelars i, a preguntes del lletrat, ha argumentat que té arrelament i que no reiterarà ja que s'ha apartat de la política.

El conseller destituït d'Interior és dels encausats que porten més temps a la presó (des del 2 de novembre) i Llarena ja li ha negat en diferents ocasions sortir en llibertat. Tot i que la declaració d'aquest dimarts no té com a objectiu revisar la seva situació personal, el conseller no ha deixat passar l'oportunitat per defensar davant el jutge que està arrelat i que està allunyat de la política per convèncer-lo que el deixi en llibertat provisional.

Ho ha fet a preguntes del seu lletrat, Xavier Melero, que també representa d'altres encausats al Suprem. Forn ha canviat fa poc d'advocat ja que fins ara l'havia representat Daniel Pérez-Esque.

Forn ha fet aquest matí una piulada on reconeixia que avui era un dia "important" perquè la seva filla Beta fa 20 anys i també recordava que aquest mateix 17 d'abril també fa tres anys la filla de Junqueras ."Nosaltres no podrem bufar les espelmes amb elles, però segur que ho faran amb la família i amics. No hi ha dia que no pensem en vosaltres. Us estimem!", diu al seu compte de Twitter.