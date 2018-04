Romeva, Forn i Rull arriben al Suprem perquè el jutge els notifiqui els processaments

Els consellers destituïts Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull –tots tres en presó preventiva- ja han arribat a les dependències judicials procedents de la presó d'Estremera. A partir de les 10h estan previstes les noves declaracions indagatòries on el jutge instructor, Pablo Llarena, els notifica personalment el processament per rebel·lió i malversació. Aprofitant aquest nou tràmit del procediment judicial, tots tres podran fer una declaració davant el jutge ja no sobre la seva situació personal i les mesures cautelars sinó sobre el fons de la causa i els fets que se'ls imputen. Tots tres compareixen després que dilluns ho fessin Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que es van mostrar molt crítics davant el jutge per considerar que s'estava "criminalitzant" l'independentisme i van acusar-lo de vulnerar drets fonamentals i de no ser imparcial. Dimecres serà el torn de Jordi Turull, Dolors Bassa i Carme Forcadell.

La Guàrdia Civil ha traslladat des de la presó d'Estremera a tots tres consellers destituïts. El que més porta entre reixes és Joaquim Forn (des del 2 de novembre) i Romeva i Rull van passar un mes a la presó i van tornar a ingressar per ordre del jutge el passat 23 de març.

El jutge els cita per comunicar-los formalment la interlocutòria de processament que ja va notificar als seus advocats en mà el passat 23 de març. En aquest escrit, el jutge els comunicava per quins delictes els volia enviar a judici. En el cas de tots tres, el jutge els processa per rebel·lió i malversació, tot i que els advocats han pogut presentar recurs i la darrera paraula la tindrà la sala d'apel·lacions del Suprem. Un cop resolts els recursos, Llarena haurà de dictar la interlocutòria de conclusió i aquí haurà acabat la seva tasca d'instrucció.

Llavors, les parts faran els escrits d'acusació (advocacia de l'Estat, Fiscalia i VOX) i ja només faltarà que tots els processats s'asseguin al banc dels acusats. El tribunal que els jutjarà encara no s'ha decidit (s'escull per rotació).



Pendents d'altres citacions al Suprem

Aquesta setmana el jutge ha citat els nou encausats que estan en presó preventiva però encara ha de fixar les dates per a les declaracions indagatòries per a la resta de processats al Suprem. Llarena ha processat 25 dels investigats, deixant fora només Artur Mas, Marta Pascal i Neus Lloveras.



Canvi de discurs

El dilluns, ja van comparèixer al Suprem el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el número 2 de JxCat i expresident d'ANC, Jordi Sànchez. Tots tres van mostrar el seu desacord amb el jutge sobre com s'estava instruint la causa, ja que consideren que s'està "criminalitzant" l'independentisme i vulnerant drets fonamentals. Tots ells van defensar el dret d'autodeterminació i van negar que existís violència l'1-O.

Hi va haver un canvi en els discursos de tots tres ja que aquesta vegada no compareixien per demanar al jutge que els deixés lliures, sinó que van poder posicionar-se sobre els delictes que els atribueix i mostrar el seu desacord sobre la instrucció.

Coincidint amb les primeres declaracions al Suprem, també van haver d'anar a recollir en mà la interlocutòria de processament els encausats a l'Audiència Nacional. La magistrada Carmen Lamela ha processat l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, per dos delictes de sedició i un d'organització criminal, i la intendent Teresa Laplana per un delicte de sedició.

La magistrada també vol enviar a judici l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig per organització criminal i, en el seu cas, només per un únic delicte de sedició pels fets de l'1-O.

En aquest cas, les declaracions indagatòries van ser molt breus i tots ells només van negar-se a acceptar els fets relatats a les interlocutòries. Trapero, Puig i Soler van comparèixer personalment mentre que la intendent Laplana ho va fer per videoconferència per problemes de salut.