Trapero va avisar Puigdemont que no avalava el seu pla

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va insistir davant la jutge Lamela a desvincular l'actuació del cos de l'estratègia independentista i va assegurar que la seva labor va estar presidida per una ferma determinació de complir amb les ordres emanades del poder judicial i la Fiscalia.

Aquest és el principal argument que va esgrimir en el seu recurs contra l'ordre de processament per dos delictes de sedició i organització criminal que li va notificar ahir personalment la jutge Carmen Lamela, amb els que van ser els seus caps polítics, l'exdirector del cos Pere Soler i l'exsecretari d'Interior César Puig -segon de l'exconseller Joaquim Forn.

Els primers a acudir a la cita a l'Audiència Nacional van ser Puig i Soler i després va arribar Trapero, vestit amb vestit i corbata fosca, gest seriós i sense la seva barba. No va acudir, no obstant això, la intendent del cos Teresa Laplana, processada per un delicte de sedició en relació amb el setge a la Conselleria d'Economia, qui va comparèixer davant la jutge per videoconferència per motius de salut.

Trapero es va limitar a ratificar les tres declaracions que va prestar en instrucció davant Lamela -totes en el sentit del seu recurs-, i va preferir, com també van fer els seus antics caps i Laplana, no rebatre el processament.

Tampoc els fiscals del cas, Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira, van voler fer-los preguntes i van declinar demanar la celebració d'una compareixença per a l'adopció de mesures cautelars més costoses de les que ja els va imposar la jutge.

Els quatre, que fins ara s'han presentat davant la jutge quan van estat citats, Trapero fins a en quatre ocasions amb la d'ahir-, compten ja amb mesures cautelars: compareixences quinzenals, prohibició de sortir d'Espanya i retirada del passaport; menys costoses que la presó o les fiances que en algun cas va demanar sense èxit la Fiscalia en instrucció.

La jutge Lamela sosté en l'ordre de processament que l'excúpula de la Policia autonòmica, liderada per Soler i Trapero, sota el mandat de l'exconseller Forn i el seu segon César Puig, va conduir a «els seus subordinats a un desistiment autèntic de funcions» l'1-O, simulant un dispositiu «enganyós i fraudulent» que va facilitar la votació del referèndum il·legal.

Però Trapero assegura en el seu recurs contra el processament que es va desmarcar davant el Govern de l'1-O, que es va posar a disposició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la Fiscalia per complir «ordres» després de l'aprovació de la declaració unilateral d'independència (DUI) i que els va comunicar que els Mossos seguirien «garantint la seguretat ciutadana i l'ordre públic a Catalunya».

Al·lega que la cúpula dels Mossos va traslladar en dues reunions a Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i Joaquim Forn, «la preocupació comuna» del cos per la seguretat ciutadana si es mantenia la celebració de l'1-O, i que se'ls va fer saber que «no es compartia des del cos policial el projecte independentista» i que existia una «ferma voluntat i decisió» de respectar els mandats judicials.