Llarena demana a Montoro que acrediti per què diu que no s'han gastat diners públics per l'1-O

El jutge del Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència on requereix al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que enviï informació "amb la major brevetat possible" on acrediti per què afirma que no s'ha gastat diner públic en l'organització de l'1-O. En una entrevista a 'El Mundo' publicada el dilluns, el ministre assegurava que no es va gastar "ni un euro" de les arques públiques en l'organització del referèndum ni tampoc amb la manutenció de Carles Puigdemont a l'estranger. Segons Llarena, aquestes declaracions "contradiuen" proves recollides durant la instrucció. Per això, li demana que acrediti aquesta "certesa" de que no va existir malversació, ja que el govern espanyol controlava en aquell moment els comptes de la Generalitat. El jutge també exposa que durant les declaracions indagatòries d'aquesta setmana diversos encausats han sostingut que no hi va haver malversació i han citat, precisament, les declaracions de Montoro per defensar-ho.

El jutge instructor de la causa del procés ha dictat una providència aquest dimecres on insta Montoro a enviar-li la informació per donar "suport objectiu" a les seves declaracions a 'El Mundo', on deia que no s'havien gastat diners públics en l'organització del referèndum. Per tant, li demana que acrediti aquestes afirmacions ja que, segons el magistrat, contradiuen "les fonts de prova" que figuren a la instrucció de la causa.

Llarena fixa en 1,6 MEUR la malversació



A la interlocutòria de processament, Llarena deia que en base a les investigacions practicades s'havien destinat almenys 1,6 MEUR de diners públics a l'organització del referèndum.

Concretament, estableix que es van gastar 224.834 euros en el registre dels catalans a l'estranger, 277.804 euros en campanyes de publicitat i difusió, 979.661 euros per repartir paperetes, el cens electoral i les citacions de les meses i 199.700 euros per la participació d'observadors internacionals.

Llarena ha processat 14 dels 25 investigats pel delicte de malversació: tot els membres del Govern i de la Mesa (a excepció de la presidenta, Carme Forcadell).

A la providència, Llarena no amaga que fa el requeriment a Montoro després que diversos encausats que han passat pel Suprem aquesta setmana hagin usat aquesta entrevista per defensar que no hi va haver malversació. Entre ells, el vicepresident destituït i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, o aquest mateix dimecres el conseller destituït de presidència, Jordi Turull.

Control de les finances per part de l'Estat



El ministeri de Montoro ha estat controlant les finances catalanes des de l'estiu. A finals de juliol, el govern espanyol ja va aprovar demanar setmanalment certificats als responsables de la gestió i intervenció econòmica de la Generalitat per comprovar que no hi havia cap partida destinada a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Posteriorment, al setembre, la intervenció dels comptes ja va ser total.