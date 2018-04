La Guàrdia Civil apunta que l'1-O es va finançar amb subvencions a JxSí

La Guàrdia Civil apunta que la Generalitat va realitzar pagaments destinats al referèndum il·legal de l'1 d'octubre camuflats en diferents despeses que van ser gestionades per l'associació civil independentista Òmnium (61.879 euros) i per la coalició al Govern JxSí (17.690,20 euros), segons es desprèn de l'informe remès al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la causa del procés sobiranista per delictes de rebel·lió, desobediència i malversació de fons públics.

L'informe, amb data del passat 27 de març i al qual ha tingut accés Europa Press, obra en la peça separada sobre la malversació en el procés sobiranista el secret de la qual va ser aixecat aquest dimecres i detalla que la Generalitat, a través de Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència de la Generalitat, va utilitzar Òmnium "com a societat interposada" per dur a terme tasques relacionades amb la sol·licitud a empreses d'arts gràfiques i distribució de cartells propagandístics en els quals es cridava a la població a votar.

L'elaboració i difusió d'aquests cartells amb el segell de la Generalitat, les va gestionar Òmnium per ocultar que era la pròpia Generalitat la que sufragava despeses d'aquests cartells, que la Guàrdia Civil fixa en 61.879 euros entre impressió i repartiment.

A un altre moment de l'informe s'informa a Llarena que ja es va donar compte al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona --que investiga l'organització de l'1-O-- de la documentació aportada pel Teatre Nacional de Catalunya (TNC) que desvela que el grup parlamentari JxSí va abonar 17.690,20 euros per a un acte celebrat el 4 de juliol del 2017.

Un altre punt nou de l'informe assenyala que les institucions Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), dependents del processat a la presó preventiva i ex-conseller d'Exteriors Raül Romeva han assumit despeses de fons públics que arribaven a la quantitat, segons la Guàrdia Civil, de 217.656,22 euros.

No obstant això, afegeix l'informe que "fins avui no s'ha dut a terme l'execució" d'aquests manaments.

Les dades obren en un informe que detalla les despeses per partides i acredita una suposada malversació de 1.915.067, 22 euros per part de la Generalitat als quals caldria sumar els 17.690,20 euros suposadament desviats pel grup parlamentari JxSí.