El misteriós viatge de Torrent

entre el president del Parlament, Roger Torrent, va anuncir ahir que era a Ginebra amb membres de l'ONU i càrrecs electes del país per «denunciar la vulneració de drets fonamentals» per part de l'Estat, l'organisme oficial posava aigua al vi i assegurava a diverses agències que la trobada no constava com a visita oficial. Així i tot, assenyalaven que podria tractar-se d'una reunió privada amb algun membre de l'ONU, per la qual cosa aquesta trobada no estaria registrada oficialment en aquest cas

Fonts de la Presidència de la Cambra consultades van explicar que el president del Parlament es va reunir amb la directora delegada per a l'Alt Comissionat pels Drets Humans de l'ONU, Mona Rishmawi. Les mateixes fonts van assegurar que es tracta de la màxima representant d'aquest organisme quan l'Alt Comissionat està fora en una missió especial, com era el cas aquest dimecres.

Torrent va prendre la decisió de viatjar a Ginebra després que el Tribunal Suprem denegués per segona vegada a Jordi Sànchez la possibilitat d'acudir al ple del Parlament per participar com a candidat al debat d'investidura.

El president va considerar que aquesta segona denegació va ser especialment greu perquè, a diferència de la primera, va argumentar que existia una resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides que incloïa unes mesures cautelars que demanaven respectar els drets polítics de Sànchez.Després de la trobada, el president del Parlament, Roger Torrent, va demanar la «complicitat» de Nacions Unides i altres organitzacions internacionals per trobar una sortida política al conflicte de Catalunya.

«La voluntat de generar un marc que permeti la resolució política al conflicte polític», va resumir Torrent en declaracions als periodistes des de la ciutat suïssa.

Torrent va insistir que a Catalunya s'està produint una «vulneració de drets i llibertats» per part de l'Estat que, al seu parer, s'ha expressat quan s'han posat traves a les recents investiduras de diversos candidats a la Presidència de la Generalitat, entre altres qüestions.

«Jo em vaig comprometre a fer tot el possible i el que fes falta per defensar els drets de participació política del conjunt dels diputats perquè és la manera de defensar els drets polítics del conjunt de ciutadans», va concloure.

Torrent va explicar que la seva missió en Ginebra és demanar la «implicació internacional» en la defensa d'aquests drets i llibertats tant de l'Alt Comissionat com d'altres entitats de defensa dels drets humans amb les quals té previst reunir-se, i que no va concretat.

El president del Parlament va exposar que havia sortit «positivament satisfet» de la reunió perquè va assegurar que els seus plantejaments havien tingut una gran recepció, sobretot, quant a que la via per afrontar el conflicte català ha de ser política.

Torrent romandrà a Ginebra també avui, quan té previst mantenir altres contactes com per exemple amb relators especials de Nacions Unides.