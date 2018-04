L'associació Drets estudiarà la requisa de samarretes grogues a la final de la Copa del Rei

L'associació Drets ha informat que estudiarà casos concrets en que aquest dissabte es requisessin samarretes grogues a les portes de l'estadi Wanda Metropolitana de Madrid, on es va celebrar la final de la Copa del Rei que va guanyar el FC Barcelona. En una piulada a les xarxes socials, l'entitat afirma que "cap llei ni codi penal prohibeix colors" i afegeix que requisar samarretes grogues és "una greu vulneració de drets fonamentals, i confiscar estelades també". Per això, estudiarà els casos per "denunciar els qui han donat les ordres". La polèmica ha provocat diverses reaccions a les xarxes socials, com per exemple la Carles Pugidemont, que s'ha preguntat que si un simple color és una "ofensa" contra un estat "què vindrà després" i ha afegit: "Policia política espanyola".

De la seva banda, la portaveu del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha dit també a Twitter que "es comença per una piulada, una cançó, se segueix amb unes idees i s'acaba amb un color". Afegeix que ho fan "aquells que no volen barrejar política i esport" i finalitza: "És política, és autoritarisme". El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha dit: "Resum final de copa. El Barça guanya títols. Espanya perd drets".

De la seva banda, el president del PPC, Xavier García Albiol, assegura que aquest dissabte es va sentir representat "per tots aquells que han corejat i/o respectat" l'himne espanyol, que defensa és el seu.