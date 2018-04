Quan se sorteja la Grossa de Sant Jordi?

Quan es fa el sorteig de la Grossa de Sant Jordi 2018?

La Grossa de Sant Jordi és un joc pensat per apostes de la Generalitat després de l'èxit de la Grossa de Nadal. Aquest és el segon any que es fa i tot i dur el nom de la festivitat de Sant Jordi, el sorteig no es farà el 23 d'abril si no el proper 27 d'abril de 2018, quatre dies després de la festa del llibre i de la rosa.



La Grossa de Sant Jordi 2017

La Grossa de Sant Jordi 2017 va correspondre al número 51.393, que es va distribuir al Mercat de la Plaça del Lleó de Girona i a l'estanc l'Havana de l'Avinguda Lluís Pericot de Girona. La Grossa de Sant Jordi 2017 va tenir doble protagonisme gironí tant pel premi com pel sorteig que es va fer al Teatre de Blanes, ja que va ser el lloc on va caure la Grossa de Cap d'Any.



Com comprovar la Grossa de Sant Jordi 2018

El sorteig de la Grossa de Sant Jordi 2018 repetirà la dinàmica i l'estructura de premis de la loteria de Cap d'Any, de manera que repartirà cinc grans premis d'entre 500 i 20.000 euros per euro jugat, a més d'altres premis menors.

Els punts de venda podran imprimir a través del terminal els bitllets de tots els números de La Grossa de Sant Jordi. Els usuaris podran demanar els seus números preferits a qualsevol dels nostres punts de venda i podran imprimir, al moment, el bitllet amb el número escollit.

A més dels punts de venda habituals, també es podran adquirir els bitllets de La Grossa de Sant Jordi a través d´una xarxa de distribució complementària, formada principalment per supermercats.

Es posaran a la venda 80.000 números (del 0 al 79.999), distribuïts en un únic llibret de 20 bitllets per cada número i 3 bitllets virtuals (terminal + web). El preu per bitllet és de 5 euros.

Hi haurà 5 grans premis. La Grossa (primer premi) estarà valorada en 20.000 € per euro jugat (100.000 € per cada bitllet de 5 €). El segon premi atorgarà 6.500 € per euro jugat (32.500 € per bitllet de 5 €); el tercer, 3.000 € per euro jugat (15.000 € per bitllet de 5 €); el quart donarà 1.000 € per euro jugat (5.000 € per bitllet de 5 €); i, finalment, el cinquè, 500 € per euro jugat (2.500 € per bitllet de 5 €).

Dels cinc sortejos s'obtindran els cinc números guanyadors de la primera, segona, tercera, quarta i cinquena categoria de premis, els imports dels quals es poden veure a les taules adjuntes.

No es poden acumular els premis del mateix número guanyador. És a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponen amb el número premiat guanyarà el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o a la darrera xifra.

Ara bé, si un número resulta guanyador de més d'una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen amb més d'un dels números guanyadors, els premis sí que s'acumularan, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres, que mai s'acumularan.

La Grossa de Sant Jordi 2018 es podrà comprovar en el següent enllaç: Grossa de Sant Jordi 2018.