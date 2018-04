JxCat insta Millo a demanar la dimissió de Zoido per la polèmica de les samarretes grogues

El portaveu parlamentari adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha demanat aquest dilluns al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que es desplaci a Madrid per demanar la dimissió del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido. "Esperem que faci valer la seva força, el seu compromís amb la democràcia i la seva capacitat d'incidència" per reclamar la renúncia de Zoido després d'una "maniobra molt ben dibuixada" dissabte per "prohibir colors i paraules" abans del partit de la final de la Copa del Rei. "Qualsevol cosa que no sigui això serà la segona part de la vergonya de l'1-O", s'ha queixat Pujol en una atenció als mitjans a plaça de Sant Jaume al costat de la portaveu Elsa Artadi, coincidint amb Sant Jordi.

Pujol ha reclamat a Millo que agafi l'AVE, "diligent, democràtic com pocs", per exigir la dimissió el ministre popular per no sumar "un grau més de vergonya en els capítol dels últims mesos". Així, ha lamentat que Millo "es posés el costat dels opressors, de la policia que va venir a atonyinar i pegar" l'1-O. Els diputat de JxCat, que aquest diumenge ja van demanar la dimissió del ministre, volen saber qui va prendre la decisió de requisar material a alguns aficionats.

"No ens creiem que una decisió d'aquest calat hagi estat presa per una policia qualsevol en un hora equivocada; hi ha darrere una voluntat política totalitària, que van en línia amb un estat dictatorial que intenten organitzar alguns de manera lenta". "No pot ser que una part de les aficions es veiés sotmesa a aquest acte de denigració, deixar simbologia, objectes, perquè algú ha decidit que no es podien entrar", ha insistit.

Pujol ho ha dit just abans de visitar el Palau de la Generalitat, acompanyat d'Artadi, amb una rosa groga a la mà per "acompanyar el treball incessant" dels treballadors públics. Just un mes després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena tornés a enviar a presó Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa i que Marta Rovira marxés a Suïssa, Artadi ha assegurat el seu objectiu és "fer república". En aquest context, i en carregar contra una "policia política" i "una policia de pensament", ha reclamat conjurar-se entre forces polítiques i socials per "encaixar" i "avançar" en aquest sentit. "Ens hem quedat molt encallats en noms d'investidura i dates però és una part més del gran projecte republicà", ha insistit Artadi.