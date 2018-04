Comín demana delegar el vot per facilitar la investidura en segona volta

L'exconseller i diputat d'ERC Toni Comín va sol·licitar delegar el vot al Parlament a partir del proper ple, que se celebra demà, van explicar a Europa Press fonts parlamentàries.

Comín era l'únic diputat del Parlament que viu a l'estranger (Bèlgica) que encara no havia demanat la delegació de vot: l'últim a fer-ho va ser Carles Puigdemont (JxCat). La petició registrada per Comín i recollida per Europa Press delega el seu vot en Sergi Sabrià i al·lega que la seva situació l'incapacita a «assistir als plens».

El document està signat per Comín, porta data del 9 d'abril i no recull des d'on està signat (la petició de delegació de Puigdemont estava signada a Barcelona i va generar controvèrsia). La petició de delegació és polèmica ja que l'exconseller se'n va anar a Bèlgica a la fi d'octubre de 2017 per no comparèixer davant el Tribunal Suprem.



Acte del TC

Existeix un acte del Tribunal Constitucional del 27 de gener que adverteix que «els membres de la Cambra sobre els quals pesi una ordre judicial de crida i cerca i ingrés a la presó no podran delegar el vot en altres parlamentaris».

ERC i Comín havien rebutjat demanar la delegació fins ara, per la qual cosa en els tres mesos de legislatura el conseller no havia votat en cap ple. Ara s'animen a presentar aquesta delegació després que Puigdemont ja votés de forma delegada en un ple anterior i ningú l'hagi impugnat davant la justícia. Tant ERC com JxCat defensen que tant Comín com Puigdemont s'han posat a disposició judicial als països en els quals estan ara, Bèlgica i Alemanya respectivament, per la qual cosa defensen delegar el vot encara que en el seu moment no compareguessin davant el Suprem.



S'abordarà en la mesa?

Ara la Mesa, òrgan rector de la Cambra, ha de decidir si accepta la delegació de vot de Comín, i té previst reunir-se aquest dimarts a les 10. Altres fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que la delegació de vot no està en l'ordre del dia de la reunió, però recorden que hi ha temps per modificar-lo i que finalment s'abordi. Els vots de Toni Comín i Carles Puigdemont són claus per desencallar la legislatura: si els seus dos vots són vàlids, Junts per Catalunya i ERC sumen 66 escons, els suficients per derrotar els 65 que sumen Cs, PSC, PP i comuns, i per poder investir a un president en segona votació. No obstant això, si els vots de Comín i Puigdemont s'impugnessin i no fossin considerats vàlids, a JxCat i ERC els seria impossible investir un candidat en segona volta si no convencen la CUP que les seves quatre abstencions es converteixin en vots afirmatius.