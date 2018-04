Quan és la grossa de Sant Jordi?: Data i hora del sorteig

El Palau de Congressos de Girona acollirà aquest divendres 27 d'abril a les 13 hores l'esperat sorteig de la Grossa de Sant Jordi 2018. En concret, l'esperada rifa, de la que enguany se celebra la segona edició tindrà lloc a la Sala Simfònica en una gala que presentaran els periodistes de TV3 Candela Figueras i Luis Marquina.



Premis de la Grossa de Sant Jordi 2018

El sorteig de Loteries de la Generalitat sortejarà els seguents premis:

1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

També hi ha premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.

Comprovar la Grossa de Sant Jordi 2018