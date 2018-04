La Laia recupera la motxilla amb el treball final de carrera

L'estudiant de Comunicació Audivisual Laia Junyent, que dilluns va publicar un tuit per intentar recuperar la motxilla que va descuidar amb un ordinador i les càmeres fotogràfiques que contenien el seu treball de final de carrera, ha aconseguit recuperar-després la repercussió viral que el cas ha tingut en les xarxes.



Segons ha explicat a TV3 la mateixa Laia Junyent, una persona que s'ha mantingut en l'anonimat li ha tornat l'ordinador, el disc dur i les set càmeres compactes digitals que tenia dins, on guardava el treball de fi de carrera.



Segons la noia, aquesta persona havia pensat quedar-se els dispositius, però ha decidit tornar-li després de veure l'ampli ressò de la seva petició per Twitter i Facebook, on ha sumat més de 13.000 retuits i més de 7.000 comparticions.



"Em sento molt feliç perquè ho he trobat tot gràcies a la difusió que hi ha hagut i per tothom que s'ha implicat. Estic supercontenta. És que ni m'ho crec", ha declarat a TV3, on ha assegurat que la persona que li ha tornat les seves coses "s'ho volia quedar però han decidit tornar-m'ho perquè li ha donat pena".





Aquesta persona i la jove estudiant de Comunicació Audiovisual s'han trobat al barri de Les Corts de Barcelona, ??el mateix lloc on Junyent es va deixar oblidada la motxilla als peus de la moto i es va adonar que no la tenia quan ja era a casa.La petició d'ajuda de la noia va córrer com la pólvora per les xarxes socials i fins i tot el compte oficial dels Mossos d'Esquadra havia publicat un tuit amb la foto de la motxilla amb el missatge: "Si et trobes una motxilla com aquesta i et la quedes pots incórrer en un delicte d'apropiació indeguda. Si saps alguna cosa, fes-ho saber ".