Rajoy ja estudia accions legals contra l'aprovació de la delegació de vot a Comín

El president del Govern, Mariano Rajoy, va anunciar ahir que l'Executiu estudiarà «accions legals» davant la decisió de la Mesa del Parlament de Catalunya d'autoritzar la delegació del vot en la investidura de l'exconseller i diputat d'ERC Antoni Comín, fugit de la Justícia a Bèlgica.

En una roda de premsa a Moncloa amb el primer ministre turc, Binali Yildirim, i en ser preguntat per la decisió de la Mesa del Parlament, Rajoy va assegurar que «no té cap sentit» que Comín pugui delegar el seu vot.

«El primer que li demanarem, però no com a Govern perquè no tenim competència per a això a la Mesa, és que la seva posició sigui la que el senyor Comín no pot delegar el seu vot, cosa que segons la meva opinió no té cap sentit. A partir d'aquí, estudiarem totes les accions legals per evitar que es prenguin decisions que contravinguin el que estableix la nostra legislació vigent», va assegurar.

Fonts del Govern van precisar que primer han de ser els grups parlamentaris catalans els que intentin convèncer la Mesa que reconsideri la seva decisió de permetre que Comín delegui el seu vot en el debat d'investidura, com ha passat amb el vot delegat de Carles Puigdemont.

Ahir mateix, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va reclamar a Rajoy que recorri «immediatament» davant el Tribunal Constitucional la «presa de pèl» que suposa aquest vot delegat.

Més enllà d'aquesta decisió de la Mesa del Parlament, el cap de l'Executiu va demanar que es recuperi el «seny» i la normalitat «política i social» a Catalunya amb la investidura d'un president que estigui «habilitat per governar». «Catalunya necessita un Govern que sigui legal i que tingui la capacitat de dialogar amb tots», va remarcar.



Sergi Sabrià

La Mesa del Parlament va admetre ahir la delegació del vot de l'exconseller i actual diputat d'ERC Antoni Comín, que és a Bèlgica pendent de saber si és extradit o no en virtut de l'euroordre impulsada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

La Mesa va admetre la sol·licitud presentada per Comín per delegar el seu vot en el portaveu del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià «durant el temps que duri» la impossibilitat d'acudir a l'hemicicle, ja que no pot abandonar Bèlgica a l'espera que les autoritats judicials es pronunciïn sobre l'extradició. L'admissió de la delegació del vot a Comín se suma a la ja admesa prèviament de l'expresident Carles Puigdemont, per trobar-se a Alemanya pendent també que es decideixi la petició d'extradició, i les dues delegacions de vot podrien facilitar el desbloqueig de la investidura ja que, amb les abstencions de la CUP, un candidat de JxCat pot aconseguir ara la majoria requerida. La delegació de vot de Comín ha estat aprovada a la Mesa del Parlament amb els vots favorables dels membres pertanyents als grups independentistes (JxCat i ERC) i els contraris de la resta de grups representats en aquest òrgan: Ciutadans i PSC. CUP i PC no tenen cap representant. Una vegada aprovada la delegació de vot, que és una potestat exclusiva de la Mesa del Parlament, els grups de JxCat i ERC podran comptar, en el ple ordinari que ha estat convocat, amb tots els vots de diputats elegits a les eleccions del 21-D.