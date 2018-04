El Consell de Garanties veu il·legal reformar la llei per investir Puigdemont a distància

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminat per unanimitat que la reforma de la Llei de Presidència de la Generalitat impulsada per JxCat per investir a distància un president de la Generalitat -per exemple Carles Puigdemont (JxCat)- "vulnera" el reglament del Parlament, l'Estatut i la Constitució.

En un dictamen sol·licitat per Cs i PSC, els juristes del Consell també rebutgen que aquesta modificació es pugui fer per la via de lectura única (un procediment de màxima urgència) perquè es pretén modificar "aspectes substancials de lleis de desenvolupament bàsic de l'Estatut".

No obstant això, l'òrgan consultiu sí avala l'article de la reforma que concreta que els consellers es puguin reunir i adoptar acords "tant de forma presencial com a distància", però proposa esclarir un cuórum necessari perquè la reunió del Govern sigui vàlida.