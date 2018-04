La defensa de quatre membres de La Manada recorrerà la sentència perquè considera que «no és ajustada a dret»

Agustín Martínez Becerra, advocat de quatre dels cinc condemnats per abús sexual a una jove en els Sanfermines de 2016, ha avançat que recorrerà la sentència perquè considera que "no és ajustada a dret" al "treure's de la màniga un delicte d'abús sexual amb prevalença que en cap cas ha estat base d'acusació i no ens hem pogut defensar".

Abans d'abandonar al Palau de Justícia de Pamplona, ??Martínez Becerra ha comentat als periodistes que encara no havia pogut parlar amb els seus clients després de conèixer la decisió judicial, però s'ha mostrat segur que a les famílies els ha caigut com un "gerro d'aigua freda "la condemna de nou anys de presó perquè" tots contemplàvem la innocència i el tribunal ens ha donat la raó, són innocents d'una agressió sexual, d'un delicte contra la intimitat i quatre dels cinc són innocents del delicte de robatori".

No obstant, ha remarcat que "per descomptat no comptàvem per molt que s'hagi jugat amb això dels futuribles, amb la possibilitat que hi hagués una sentència d'aquest tipus".

Martínez Becerra ha assenyalat que, sense haver llegit la sentència, el primer que destaca sobre ella és que "els tres magistrats per unanimitat han absolt als cinc del delicte d'agressió sexual i del delicte contra la intimitat" dels que se'ls acusava.

Pel que fa a la condemna per un delicte d'abús sexual amb prevalença, el lletrat ha considerat que és "absolutament injustificada tenint en compte que per aquest delicte no hem estat acusats, és a dir, no hem tingut possibilitat de defensar-nos de la qüestió de prevalença en relació amb el delicte d'abús sexual".

"Falta el principi acusatori", ha exposat Martínez Becerra, per remarcar que, per tant, la sentència és "absolutament irregular".

Pel que fa al vot particular d'un dels magistrats, que considera que els acusats haurien d'haver estat absolts, l'advocat ha posat de manifest que, sense encara haver-lo llegit, considera que "ha d'anar en la línia, no de l'agressió sexual, perquè els tres magistrats s'han posat d'acord que no és, sinó en la línia de desmuntar l'existència d'un delicte d'abús sexual amb prevalença".

En aquest sentit, ha afirmat que estan "absolutament segurs" que "s'ha trencat claríssimament el principi acusatori, ja que el delicte pel qual se'ns condemna no estava en l'ordre de processament". "Si bé és cert que pot haver-hi una condemna per delictes del mateix tipus en una cadena cap avall, el que no pot passar és que s'introdueixi un element com el prevalença, que mai ens hem pogut defensar", ha precisat.

Segons el parer del lletrat, "sembla clar que la sentència cau pel seu propi pes" i s'ha mostrat "convençut" que el vot particular ha de ser "rotund i eloqüent". "Les majories no necessàriament tenen raó, no per ser dues tenen més raó que un", ha argumentat.

D'altra banda, l'advocat de quatre dels acusats ha lamentat que "desgraciadament ens veiem sotmesos a la situació de pressió que ha derivat avui, fins i tot amb actes pel que sembla de violència, l'únic objectiu és de torçar en un moment determinat la voluntat del tribunal".