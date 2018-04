La Grossa de Sant Jordi 2018: Dia i hora del sorteig

La segona edició del sorteig de la Grossa de Sant Jordi se celebrarà a les 13.00 hores d'aquest divendres en l'Auditori de Girona, on va caure el primer premi de la passada edició, ha informat la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.

El programa, que serà emès per TV3, serà conduït pels presentadors Lluís Marquina i Candela Figueras, que estaran acompanyats per Anna Bertran i Ferran Aixalà amb la banda Pastorets Rock.

Els bombos i les boles del sorteig sortiran aquest dijous de la seu de Loteria de Catalunya a Barcelona per arribar sobre el migdia a l'Auditori de Girona.

La Grossa de Sant Jordi 2018 té una tirada de 9,2 milions d'euros, vuit milions en paper i 1,2 milions online (per Internet o a través de les terminals dels punts de venda).

Els bitllets es podran comprar fins una hora abans del sorteig, és a dir, fins a les 12.00 hores del divendres, i en aquesta segona edició del sorteig es repartiran més de sis milions en premis.

Els premis de la Grossa de Sant Jordi 2018

La Grossa de Sant Jordi 2018 té cinc grans premis:

1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

A més, es repartiran premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.

El 51393, la Grossa de Sant Jordi 2017