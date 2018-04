Arxiven la causa contra el professor de Tremp acusat d'incitar l'odi

La jutgessa de Tremp ha decidit arxivar el cas contra el professor de Tremp Manel Riu, acusat d'un delicte d'incitació a l'odi i revelació de secrets, arran de la publicació d'un centenar de tuits crítics amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional publicats després del referèndum de l'1-O. Malgrat la decisió de la jutgessa, segons va explicar Riu, la Fiscalia va demanar portar el cas fins a l'Audiència Nacional per «possibles injúries al rei Felip VI». La jutgessa ha acceptat l'esmentada petició i ara serà l'Audiència Nacional qui digui si hi va haver injúries o no.