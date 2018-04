Comprovar la Grossa de Sant Jordi 2018

Aquest divendres 27 d'abril s'ha celebrat el sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Jordi 2018, organitzat per Loteria de Catalunya per segon any consecutiu. Comprova la Grossa de Sant Jordi amb tots els números premiats en la gran gala celebrada a l'Auditori de Girona.



La Grossa: 46023

És el 46023. 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€). S'ha venut a Palau d'Anglesola i Balaguer.

A més, si tens el 46022 o el 46024, rebràs 1.000 euros.

Si el teu número acaba en 3, rebràs 5 euros.

Si acaba en 23, rebràs 25 euros.

Si comença amb 460, en rebràs 25.

Si acaba en 023, rebràs 175 euros.

Si acaba en 6023, rebràs 500 euros.



Segon Premi de la Grossa de Sant Jordi: 06141



El segon premi de la Grossa de Sant Jordi és el 06141. Són 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€). Ha tocat íntegrament a Granollers, com el tercer premi.

A més, si tens el 06140 o el 06142, rebràs 325 euros.

Si el teu número acaba en 41, rebràs 10 euros.

Si comença amb 061, en rebràs 25.

Si acaba en 141, rebràs 100 euros.

Si acaba en 6141, rebràs 150 euros.

El 46958, el tercer premi

Tercer Premi de la Grossa de Sant Jordi

El tercer premi de la Grossa de Sant Jordi és el 46958. Són 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€). S'ha venut tot a Granollers.

A més, si tens el 46957 o el 46959, rebràs 250 euros.

Si el teu número acaba en 58, rebràs 10 euros.

Si comença amb 469, en rebràs 25.

Si acaba en 958, rebràs 50 euros.

Si acaba en 6958, rebràs 100 euros.

Quart Premi de la Grossa de Sant Jordi

El quart premi de la Grossa de Sant Jordi és el 58219. Són 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€). S'ha venut a Barcelona i per internet.

A més, si tens el 58218 o el 58220, rebràs 100 euros.

Si el teu número acaba en 19, rebràs 5 euros.

Si acaba en 219 o comença amb 582, en rebràs 25.

Si acaba en 8219, rebràs 50 euros.

Cinquè Premi de la Grossa de Sant Jordi

El cinquè premi de la Grossa de San Jordi és el 61488. suposen 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€). Ha estat venut a Lleida, Torredembarra i lleida.

A més, si tens el 61487 i 61489, rebràs 75 euros.

Si el teu número acaba en 88, rebràs 5 euros.

Si acaba en 488 o comença amb 614, en rebràs 25.

Si acaba en 1488, rebràs 50 euros.



Premis de la Grossa de Sant Jordi 2018



La Grossa de Sant Jordi 2018 té cinc grans premis.

1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

A més, es reparteixen premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.