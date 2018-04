ERC impulsa una comissió per investigar el magatzem de gas Castor

Els diputats d'ERC al Parlament Irene Fornós i Lluís Salvadó van anunciar ahir que impulsaran una comissió que investigui el projecte Castor d'emmagatzematge subterrani de gas. En roda de premsa des de la Cambra, Salvadó va assegurar que existeixen un «cúmul d'irregularitats» que mereixen ser investigades, com l'adjudicació del projecte, l'execució per part de l'empresa, els terratrèmols que va originar i el pagament posterior de la indemnització.

Fornós va admetre que el lloc més idoni per a la comissió és el Congrés, ja que considera que afecta tota Espanya, però va criticar que allà ha estat impossible fer-ho per «la falta de voluntat política» del PP, PSOE i Cs. Ara ERC busca els suports necessaris perquè la comissió sigui una realitat: portarà la proposta a un proper ple de la Cambra i li valdrà si té els vots d'una majoria simple dels diputats perquè tiri endavant. ERC vol que la comissió dilucidi diversos temes, entre ells, els terratrèmols que es van originar quan va començar a injectar-se el gas al magatzem, i cerca aclarir si l'empresa promotora Escal UGS, participada per ACS, va actuar «amb mala fe o amb negligència». També vol conèixer què passarà amb la indemnització que l'Estat va aprovar per a l'empresa després de frenar el projecte, una compensació de 1.350 milions d'euros que el desembre de 2017 el Tribunal Constitucional va dictaminar que era «nul·la i inconstitucional».