El primer premi de la Grossa de Sant Jordi és el 46023 i s'ha venut al Palau d'Anglesola i Balaguer

El primer premi de la segona edició del sorteig de la Grossa de Sant Jordi ha estat pel número 46023 i s'ha venut al Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) i Balaguer. Cada bitllet està premiat amb 100.000 euros. En concret, s'han venut 19 tiquets al bar S'Abril Espai Alternatiu, del Palau d'Anglesola, i tres més en un estanc del carrer Sanahuja de Balaguer.



Premis de la Grossa de Sant Jordi 2018

El sorteig de Loteries de la Generalitat sorteja els seguents premis:



1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

També hi ha premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.

Comprovar la Grossa de Sant Jordi 2018

Diari de Girona ha ofert en directe la Grossa de Sant Jordi 2018 des del Palau de Congressos de Girona el proper 27 d'abril a les 13 hores.



On ha caigut la Grossa de Sant Jordi 2018?

En la seva primera edició, el primer premi de la Grossa de Sant Jordi va deixar 300.000 euros a Girona que es van distribuïr en el quiosc del mercat de la plaça del Lleó i l'estanc de Pericot que van vendre tres bitllets premiats.

La Grossa de Sant jordi 2018 s'ha venut a Balaguer i Palau d'Anglesola - El segon i tercer premi s'ha venut exclusivament a Granollers - Una part del quart Premi ha caigut a Olot.