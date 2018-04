Alemanya rebutja que Espanya premiï els policies que van detenir Puigdemont

El «land» alemany de Schleswig-Holstein va indicar ahir que no facilitarà a Espanya les identitats dels agents que van detenir l'expresident català Carles Puigdemont, malgrat una petició de la Policia Nacional, que pretenia condecorar-los.

El govern d'aquest estat federat alemany va argumentar en unes declaracions remeses a Efe que els agents van actuar en compliment d'una euroodre i es van atenir a complir amb la seva funció.

«El govern del land no té intenció de transmetre a les autoritats espanyoles els noms dels agents de policia que van participar en la detenció de Puigdemont», va assegurar el portaveu de l'Executiu regional, Peter Höver.

Segons el parer del Govern de Schleswig-Holstein, els policies «només van complir amb la seva feina». Segons Schleswig-Holstein, va ser la Policia Nacional espanyola la que va sol·licitar els noms dels agents al land a través de la Policia Federal Alemanya. Puigdemont va ser arrestat el 25 de març poc després de creuar la frontera alemanya amb Dinamarca en compliment d'una Ordre Europea de Detenció i Extradició (OEDE) dictada pel Tribunal Suprem espanyol, que ha processat el líder sobiranista per rebel·lió i malversació de fons.

L'Audiència Territorial de Schleswig va decidir poc després no admetre el delicte de rebel·lió, deixar en llibertat amb fiança al polític i sol·licitar més informació per estudiar el càrrec de malversació de fons. Des de la seva posada en llibertat amb fiança, Puigdemont continua a Berlín, on ha mantingut diferents reunions amb polítics independentistes.