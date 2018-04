Anna Gabriel es troba amb dificultats econòmiques per viure a Suïssa

El municipi de Sallent acollirà el 4 i 5 de maig un festival solidari amb l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que es troba a Ginebra (Suïssa) després de negar-se a declarar davant el Tribunal Suprem, i que servirà per nodrir la «caixa de solidaritat» amb la qual donar-li suport econòmicament.

La plataforma ciutadana «Sallent Respon» i la campanya «Free Anna Gabriel» van organitzar conjuntament aquest festival amb el lema de «La resposta», que servirà per recaptar diners destinats a cobrir les necessitats econòmiques i jurídiques de l'exdiputada de la CUP. Fonts pròximes a l'exdiputada van indicar que Anna Gabriel es troba amb més dificultats de les que preveia inicialment per estabilitzar la seva vida laboral i econòmica a Ginebra, cosa que comporta que ara mateix necessiti una campanya de solidaritat a Catalunya. El ministre d'Exteriors de Suïssa, Ignazio Cassis, va considerar «fantasiós» plantejar si més no la possible concessió de l'asil a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i a l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ja que en la seva opinió «no es donen les condicions» perquè rebin aquesta protecció. Cassis va afirmar a una entrevista al diari Le Temps que, de cara a una hipotètica sol·licitud d'asil de Rovira o Gabriel, «no es pot entrar en matèria, seria fantasiós».