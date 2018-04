El CAC «vigila» els continguts dels seus consellers crítics amb el Consell

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya fa un seguiment dels continguts que publiquen a Twitter els consellers de l'organisme Carme Figueras (PSC), Eva Parera (Unió) i Daniel Sirera (PPC). Segons va informar «e-notícies», així ho van denunciar tots tres en una carta conjunta al president de l'organisme, Roger Loppacher, per mostrar la seva «sorpresa i indignació» i exigir-li una rectificació.

Els consellers crítics van lamentar que «es destinin recursos públics a fer un seguiment extens de la nostra activitat en xarxes socials (en concret dels nostres comptes de Twitter on clarament s'especifica que són opinions personals), recollint fins i tot respostes que ens fan». Figueras, Sirera, i Parera denuncien que aquest recull de premsa es fa «amb l'agreujant que no es diferencia clarament el que és la nostra opinió de les opinions dels altres i es pot induir a confusió». «Aquella persona interessada a seguir les nostres opinions ho pot fer sense cap dificultat», remarquen. Els tres consellers consideren que aquesta pràctica és «un ús clarament irregular dels recursos públics que es destinen a fer un control de la nostra persona absolutament injustificat per part del Consell». «No voldríem pensar que estem davant d'un intent més de coacció amb l'objectiu d'atacar el nostre dret fonamental a la llibertat d'opinió i expressió».