JxCat descarta forçar la Mesa a desobeir per investir a Puigdemont

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va descartar ahir forçar la Mesa del Parlament que presideix Roger Torrent (ERC) a la desobediència per tal d'investir Carles Puigdemont president de la Generalitat, a la vegada que va censurar les «amenaces» de l'Estat, que creu que «no porten enlloc». En declaracions a Efe, Pujol va valorar així la situació de la investidura després que el Consell de Garanties Estatutàries no hagi avalat l'elecció a distància de Puigdemont i que el Tribunal Constitucional hagi suspès la seva candidatura a la presidència de la Generalitat en admetre a tràmit la impugnació del Govern, una decisió que ja s'ha començat a notificar avui als membres de la Mesa.

Malgrat aquestes circumstàncies, el portaveu adjunt de JxCat va indicar que no renuncien a investir Puigdemont, encara que va admetre que el grup haurà d'analitzar a fons les repercussions que pot tenir la decisió del TC abans de decidir els futurs passos, quan queda menys d'un mes perquè acabi el termini màxim del 22 de maig per escollir un president de la Generalitat.

En tot cas, va deixar clar que JxCat «no forçarà cap situació de desobediència, perquè seria alimentar encara més el conflicte en la mala direcció».



Un nom alternatiu

JxCat comença a acceptar que haurà de proposar un nou candidat a la investidura. Fonts del grup parlamentari van explicar que la suspensió de la candidatura de Carles Puigdemont per part del Tribunal Constitucional (TC), i el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en contra de la investidura a distància, condueixen a l'escenari d'un quart nom que desbloquegi la situació i alhora eviti unes noves eleccions. Així, des de la força independentista majoritària cada vegada hi ha més veus que aposten per investir un president transitori amb l'objectiu d'acabar amb l'aplicació de l'article 155. Alhora, aquest nou cap del Govern hauria d'acceptar Puigdemont com a «president legítim» des de «l'exili».

De fet, JxCat preveu intentar investir de nou el seu líder a llarg de la legislatura. Sigui com sigui, les fonts consultades insisteixen que el grup no ha abordat encara cap nom concret. Aquesta setmana la portaveu de la formació, Elsa Artadi, i el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa, van viatjar a Berlín (Alemanya) per reunir-se amb el president destituït.

Eduard Pujol, va advertir ahir que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) té «seients caducats», és a dir, membres el mandat dels quals ja ha expirat, com ha recordat que va ocórrer amb el Tribunal Constitucional durant l'elaboració de la sentència de l'Estatut.



«Coses que sorprenen»

El portaveu adjunt del primer grup independentista del Parlament va dir que «hi ha coses que sorprenen» del CGE, com el fet que no avali el procediment de lectura única per a aquest cas, quan han estat aprovades per aquesta via «vuit lleis de desenvolupament estatutari, fins i tot la mateixa llei del CGE». El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va emplaçar ahir el Parlament a deixar la «ciència-ficció» i tornar al «realisme» per passar d'una «situació excepcional» a una situació de normalitat a Catalunya i que es pugui formar un Govern viable, amb el qual poder dialogar dins la llei. Un desig que va expressar Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, just el dia en el qual es compleixen sis mesos de l'aplicació de l'article 155, que, al seu entendre, va ser «garant» de l'estabilitat a Catalunya. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit que no prendran decisions sobre el futur polític de Catalunya en funció d'una agenda que no sigui la seva: «hem de ser conscients que hem de saber gestionar el temps amb el nostre calendari».