L'abat de Montserrat demana reconciliació i una solució justa per a Catalunya

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va demanar a la verge de Montserrat, patrona de Catalunya la festivitat de la qual se celebrava ahir, que ajudi a la»reconciliació» i a «buscar una solució justa a la situació actual» de Catalunya.

En l'eucaristia de la vigília de la mare de Déu de Montserrat, que va presidir dijous a la nit el bisbe de Girona, Francesc Pardo, Soler va prendre la paraula per demanar a la verge que «ajudi a buscar una solució justa a la situació actual i a ser instruments de pau i reconciliació en la nostra societat catalana per superar les conseqüències de la crisi institucional, econòmica i social que vivim».

També va resar perquè «la verge de Montserrat vetlli pels que estan en presó preventiva o a l'estranger a causa d'aquesta situació i pels seus familiars, i perquè protegeixi tots els que estan en situació de marginació, de pobresa o de sofriment». «Demanem protecció per a totes les persones i realitats que representen els llums d'oli que cremen encesos en aquesta església», va afegir l'abat benedictí en la missa de celebració de la verge de Montserrat.

L'abat de Montserrat ha visitat Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó de Soto del Real, encara que no ha acudit a veure Oriol Junqueras, pres en la penitenciària d'Estremera (Madrid), a la qual sí que va acudir fa pocs dies el monjo benedictí Sergi d'Assis per parlar amb el dirigent d'ERC. Coincidint ahir amb la celebració del Dia de Montserrat, el monestir es va omplir de visitants, que van aprofitar que el tren cremallera que puja a la muntanya era gratuït ahir per a totes les persones que es diguin Montserrat.