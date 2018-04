Un mort i sis ferits en un incendi en un edifici del barri del Raval de Barcelona

Una persona va morir i sis més van quedar ferides lleus per inhalació de fum en un incendi d'un edifici al barri del Raval de Barcelona. L'incendi es va declarar a dos quarts de vuit del vespre i el foc va quedar apagat cap a tres quarts de nou. La víctima va ser localitzada amb símptomes d'asfíxia per inhalació de fum al forat de l'escala a la sisena planta de l'edifici. Dos dels ferits van ser atesos pel SEM al mateix lloc dels fets i els altres quatre van ser traslladats a centres hospitalaris. Un cop extingit l'incendi i després de fer la valoració tècnica de les afectacions, els Bombers de Barcelona van decidir desallotjar tot l'edifici, ja que la instal·lació elèctrica, així com les canonades i l'ascensor van quedar malmesos.