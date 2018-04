Els Mossos vigilaran un violador sense rehabilitar que surt de la presó

La Fiscalia va ordenar als Mossos d'Esquadra la vigilància «no invasiva» de Gregorio Cano, conegut com al «violador de la Verneda», que dijous que ve sortirà de la presó després de complir vint anys de condemna per 17 agressions sexuals, amb un alt risc de reincidència.

Segons van informar fonts pròximes al cas, el ministeri públic va activar el protocol previst per al seguiment dels antics presos considerats com a perillosos, després de rebre informes penitenciaris que alerten que el violador múltiple no està rehabilitat i el seu risc de reincidència és elevat.

Fins a la reforma de l'any 2015, el Codi Penal no preveia imposar mesures de vigilància a assassins i violadors que sortissin de la presó una vegada haguessin complert la condemna imposada, per la qual cosa la Fiscalia va aprovar un protocol per garantir un control no invasiu dels exreclusos considerats com a perillosos.



Surt dijous

Gregorio Cano sortirà dijous que ve del centre penitenciari on estava intern, després de complir els 20 anys de presó que la llei preveu com a màxim, dels 167 que se li van imposar per les 17 agressions sexuals de les quals es va confessar autor, comeses entre el 23 de febrer del 1997 i l'1 de maig del 1998 a portals i edificis despoblats de les ciutats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Montcada i Reixac.