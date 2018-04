Puigdemont admet que el seu futur passa per «anys a l'exili» o «dècades a la presó»

Carles Puigdemont ha admès aquest dissabte en una entrevista a la revista britànica Times Magazine que el seu futur passa per "anys a l'exili" o "dècades a la presó". "L'opció més realista és no tenir un pla per al futur. En el pitjor dels casos, seré extradit a Espanya i això significarà que el meu futur està clar: dècades a la presó. Si no, probablement passaré molts anys a l'exili", s'ha sincerat Puigdemont a la interviu concedida a la periodista Sally Williams "en un anònim pis de Berlín".

De fet, ha assenyalat que mai ha pensat entregar-se a la justícia espanyola. "A la presó esdevindria un ostatge sense llibertat d'expressió ni llibertat de moviments. I jo uso aquesta llibertat per defensar la nostra situació i denunciar l'actitud de les autoritats espanyoles", ha afirmat Puigdemont, descrit pel rotatiu anglès com "l'enemic número u d'Espanya". "No soc un fugitiu. No estic vivint una vida clandestina. Soc un president, que m'he de reunir amb gent i actuar. No viure a la foscor", s'ha reivindicat.

"Des de l'exili podem actuar, pressionar. Si tots els membres del Govern fóssim a presó ningú parlaria de nosaltres", ha reflexionat en veu alta Puigdemont, tot recordant que hi ha integrants de l'executiu català i altres dirigents independentistes repartits per Bèlgica, Escòcia i Suïssa.

El líder de JxCat ha assenyalat igualment que no esperaven una reacció repressiva "tan forta" –especialment l'1 d'octubre- per part de l'executiu de Mariano Rajoy. "De totes les possibilitats que contemplàvem, aquesta no era la més probable. Esperàvem que després de 40 anys de democràcia i essent membres de la Unió Europea hi hauria una nova generació política. Estàvem equivocats", ha lamentat Puigdemont, que també ha entonat el mea culpa per la suspensió de la declaració d'independència el passat 10 d'octubre. "Tenia informació directa que s'obriria una finestra de diàleg polític si finalment no preníem cap decisió irreversible", s'ha justificat.

"Jo sempre he prioritzat el diàleg com una eina per fer coses, i per això vaig posar en suspens (la DUI)", ha defensat Puigdemont. "Però va ser un error perquè mai hi haurà diàleg amb l'Estat espanyol. I una setmana després, estàvem en una posició molt pitjor. Va ser un engany autènticament irresponsable per part de l'Estat", ha criticat.

Finalment, i sobre la seva situació personal, Puigdemont ha parlat de la dificultat d'estar allunyat de casa i de la família, especialment de la seva dona –Marcela Topor– i de les seves filles Magalí i Maria, de 8 i 10 anys. "No puc fer petons a les meves filles cada nit, no els puc explicar contes... És impossible acostumar-se a aquesta situació", ha remarcat des d'Alemanya.

Puigdemont puntualitza però que pot parlar amb elles molts vespres a través de FaceTime. "Les veig espantades, ho puc veure als seus ulls. Però estic tractant aquesta situació com a provisional", ha conclòs.