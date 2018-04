Sis mesos després, el 155 encara és aquí

L'aplicació del 155 a Catalunya compleix sis mesos amb el mateix protagonisme que ha acompanyat aquesta mesura des que es va posar en marxa el 27 d'octubre de l'any passat. En ple debat pressupostari, ha servit de justificació al PNB per mantenir la seva oposició a la tramitació dels PGE fins a l'últim moment. Aclarit ja aquest dubte, amb el llum verd perquè continuï el debat, la intenció del Govern de Mariano Rajoy segueix sent aixecar l'aplicació del 155 així que hi hagi un nou Executiu a Catalunya, per a la qual cosa queda poc termini, ja que el 22 de maig és la data límit per realitzar la investidura.

Si en l'escàs mes que resta fins aleshores els independentistes no aconsegueixen elegir un nou president de la Generalitat, el procés iniciat amb el 155 tornaria a la casella de sortida: la celebració d'eleccions, en aquest cas per a l'estiu.

Amb Carles Puigdemont a Berlín, diversos dels exconsellers a Brussel·les, l'exvicepresident Oriol Junqueras i altres exconsellers a la presó al costat de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i les diputades Anna Gabriel i Marta Rovira fugides a Suïssa, els diferents processos judicials se sumen al bloqueig polític. A l'espera de la resposta de la justícia alemanya a l'euroordre sobre Puigdemont per a la seva extradició, s'ha unit la polèmica per la petició que el jutge Pablo Llarena ha remès al mateix ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè justifiqui la seva afirmació que no es va destinar ni un euro de diners públics a la celebració del referèndum il·legal de l'1-O.

En el vessant polític, els partits independentistes s'afanyen aquests dies per trobar la fórmula per a una nova investidura que encara no compta amb candidat, tot i que es manté el projecte d'investir a distància Puigdemont, després dels intents fallits primer amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i després amb l'exconseller Jordi Turull.

Una vegada que la Mesa del Parlament ha admès la delegació de vot de Puigdemont i Antoni Comín, fugits de la justícia espanyola a Alemanya i Bèlgica, els seus respectius grups de JxCat i ERC compten amb els 66 diputats necessaris per aprovar una investidura en segona votació.

I al carrer, la tensió segueix creixent amb les actuacions dels anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR), per a una de les activistes detinguda dels quals es va arribar a demanar presó pels delictes de terrorisme i rebel·lió, abans del seu alliberament.

A això se sumen els escarnis i amenaces contra dirigents de partits no independentistes i la polèmica amb els llaços grocs i les samarretes d'aquest mateix color confiscades a l'entrada del partit de la Copa del Rei, entre el FC Barcelona i Sevilla, dissabte passat.

El president Mariano Rajoy ha insistit aquesta setmana que la prioritat per a Catalunya ha de ser la formació d'un govern que compleixi la llei i ha recordat que això implicarà el final de l'aplicació de l'article 155.

Mentrestant, el ple del Parlament ha aprovat el decret llei per a la recuperació d'una part de la paga extra dels funcionaris de la Generalitat del 2012.