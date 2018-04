Cadena humana a Montserrat pels «presos i exiliats»

Més de 3.500 persones van participar ahir al matí a la cadena humana organitzada per la Crida per la Llibertat per reclamar l'alliberament dels «presos i els exiliats polítics». A les deu del matí, un total de setze fotografies amb les cares dels Jordis, els set polítics que es troben empresonats i els set que es troben a l'estranger, van sortir des de la plaça de l'església de Collbató (Baix Llobregat) per iniciar un recorregut de 8 km amb un desnivell positiu de 650 metres fins al cim del Cavall Bernat, a Montserrat. Els encarregats de donar el tret de sortida a la cadena humana van ser els familiars d'alguns dels presos com la dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal, que va agrair especialment l'acció i la va comparar amb la construcció d'un castell: «Amb confiança i col·laboració, des de baix i fins a dalt, és la manera d'assolir el cim».