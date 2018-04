El compte bancari de Diplocat reflecteix almenys quatre pagaments directes a tres observadors de l'1-O

El compte que tenia el Diplocat a Caixabank reflecteix almenys quatre pagaments directes a tres observadors internacionals que van acudir a Catalunya pel referèndum d'independència del passat 1 d'octubre. Es tracta de pagaments a Michael Grange, Anne Grandvoineet Serafini -acretidats tots dos per la Sindicatura electoral per l'1-O- i Samuel Cunningham, de qui hi ha dades en la investigació del vol i l'estada a Tarragona. Els pagaments a aquests tres observadors sumen 16.453 euros.

No obstant això, segons l'extracte del compte, al qual ha tingut accés Europa Press, el mateix dia 16 d'agost van sortir sis transferències internacionals de les quals almenys 5 van ser per a experts en observació electoral. Encara que d'aquests tres últims no hi ha més dades al sumari fins avui que acreditin la seva presència a Catalunya en aquestes dates.

Aquestes transferències es van realitzar des d'un compte de Diplocat a La Caixa, i són diferents de les dues que va realitzar la Delegació de Catalunya a Brussel·les des d'un compte del BBVA a l'empresa holandesa amb seu a l'Haia 'The Hague Centre for Strategic Studies', que van sumar 119.700 euros. Aquestes últimes estaven emmarcades en un contracte per 177.065 euros, amb el que faltaria un pagament per executar de 47.365 euros. Encara que el citat contracte tenia per objecte "assessorament per al desenvolupament d'una estratègia d'acció exterior multidimensional a l'entorn de la UE", la Guàrdia Civil considera que són pagaments per l'enviament d'observadors.

No obstant això, en el compte de Diplocat a Caixabank es veuen pagaments directes a persones que van ser observadors de l'1-O. Els noms dels dos primers --Michael Grange i Anne Grandvoinnet-- es van conèixer el passat 19 de setembre dins d'una llista de 10 observadors internacionals acreditats per la Sindicatura Electoral.

Sis transferències el mateix dia



Segons els documents bancaris aportats al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, l'irlandès Michael Grange, acreditat com a analista de campanya, va rebre una transferència internacional de 4.208 euros el 16 d'agost de 2017 i una altra més el 21 de setembre, per 4.873,44 euros. El que suma un total de 9.082 euros.

En el cas d'Anne Grandvoinnet Serafini, procedent de França com a analista de censos electorals, votació i escrutinis, l'extracte del compte de Diplocat reflecteix que li van fer una transferència internacional el mateix dia que a l'anterior observador però per un total de 3.409,09 euros.

També aquest dia va partir una altra transferència del compte de Diplocat a nom de Samuel Cunnigham, per un total de 3.961,91 euros. En aquest cas, els investigadors també aporten al sumari les factures dels bitllets d'avió i de l'hotel. Les factures inicialment estan a nom de Chris Cunningham, però hi ha una altra factura més pel canvi de nom del bitllet d'avió a Samuel Cunningham.

Cunningham va volar a Barcelona des de Londres amb Brithish Airways, i la factura del vol té data de 27 de setembre. El desplaçament va costar 237,94 euros més 10 pel servei de l'agència de viatges. No obstant això, hi ha un càrrec d'uns altres 40 euros el concepte del qual és el canvi de nom per al viatger Samuel Cunningham. L'estada pagada va ser del 30 de setembre al 2 d'octubre a l'Hotel Ciutat de Tarragona i va costar 214 euros.

El mateix dia que es van fer les transferències a aquests tres observadors, Diplocat va realitzar unes altres tres a nom de les següents persones: John Ault, per 5.250 euros; Lloyd Dalziel, per 5.586 euros i Kimberly Joy Kippen, per 4.208,75 euros. Encara que aquests dos últims rebrien unes altres dues transferències els dies 21 i 22 de setembre, per 3.050 i 3.607,50 euros, respectivament. Totes elles sumen 21.701,50 euros.

Observador a Escòcia i Quebec i finançat per la Joseph Rowntree



El primer d'ells és el director de l'organització anglesa 'voluntaris per a la democràcia', una organització d'observadors per a les eleccions, que ha treballat en les eleccions del Regne Unit, Irlanda del Nord, en el referèndum d'independència d'Escòcia i en eleccions al Canadà, a Ontario i Quebec.

Segons el compte de Linkedin de John Ault, aquesta organització es va assegurar fons el 2017 i el 2018 a través de la Joseph Rowntree Reform Trust Ltd. Es dona la circumstància que la Fundació Joseph Rowntree també va finançar a alguns dels mediadors internacionals d'ETA, entre ells al sud-africà Brian Currin.

Lloyd Dalziel, qui va rebre un total de 8.636 euros per part de Diplocat, també forma part de l'organització anglesa 'Voluntaris per a la Democràcia', encara que la seva feina està en els organismes de gestió electoral provincial i federal del Canadà. A més és el president d'una ONG canadenca que treballa en el desenvolupament i l'observació electoral, la qual cosa l'ha portat a l'Afganistan, Timor-Leste, Egipte, Haití, Kenya, Líbia, el Sudan del Sud, el Sudan i Ucraïna.

Al costat d'aquestes transferències internacionals, hi ha unes altres 5 més el 31 de setembre que sumen 26.994,44 euros de les quals no s'especifica el motiu; unes altres 6 del 15 de setembre per 60.197,83 euros i una altra més el 20 de setembre per 4.208,75 euros.

Ingressos de fons per part de la Generalitat i de l'exterior



El document bancari que aporta la Guàrdia Civil al Jutjat d'Instrucció número 13, al qual ha tingut accés Europa Press, abasta des de l'1 d'agost fins al 30 de novembre de 2017. El citat compte s'alimentava principalment dels fons que li transferia la Generalitat cada 15 o 20 dies, ja que en aquests 4 mesos hi ha 5 transferències per 154.497,33 euros cadascuna, la qual cosa fa un total de 772.486,65 euros.

Encara que no eren els únics ingressos que tenia aquest compte. En aquest hi figuren també dues transferències de la Diputació de Barcelona per 15.000 i 17.500 euros; de la Fundació Bancària, per 75.000 euros i diversos ingressos menors com a transferències de divises procedents del Nationwide Building Society que sumen 739,95 euros i de TTT Money Corporation Limited, per 1558,41 euros.