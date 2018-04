Enric Millo: «Amb el 155, Catalunya funciona millor»

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que, després de mig any d'aplicació de l'article 155 de la Constitució, s'ha constatat que Catalunya "funciona millor", però ha deixat clar que una vegada es constitueixi un Govern "automàticament" l'aplicació d'aquestes mesures finalitzarà.

En una entrevista concedida a EFE a Barcelona just quan divendres passat es van complir sis mesos des de l'aplicació del 155 i la intervenció de la Generalitat per part del Govern central, Millo ha fet un balanç "positiu" d'una gestió que ha qualificat d'"exemplar".

"Es compleixen sis mesos i constatem que amb l'article 155 Catalunya funciona millor, perquè el Govern espanyol es dedica a atendre les necessitats de la ciutadania i els serveis públics funcionen amb total normalitat, es paguen els deutes amb normalitat i es garanteixen els drets i llibertats de tots", ha asseverat.

Per a Millo, l'aprovació el passat 27 d'octubre per part del Senat de les mesures en empara del 155, just després que el parlament català declarés unilateralment la independència, va permetre "desarticular la trama d'un procés independentista" que estava "fora de la llei, de l'Estatut i la Constitució", i en el que el govern de Carles Puigdemont "va segrestar" les institucions.

"Què falta ara per culminar l'article 155? -ha prosseguit-. La restauració total de les institucions d'autogovern a través de la investidura d'un nou president que compleixi tots els requisits legals, pugui fer de president i que es constitueixi un Govern legal que es comprometi amb el compliment de la legalitat. Quan això passi, i esperem que passi aviat, el 155 culmina".

Un aixecament de les mesures del 155 que, una vegada constituït aquest nou executiu català, ha reiterat que serà "automàtic". "Això no es pot qüestionar. I qui dubti o plantegi ombres de dubtes és per mala fe o ignorància", ha advertit.

En el seu balanç, ha detallat que en mig any s'han celebrat 25 Consells de Ministres que han pres més de 220 acords concrets que "han permès garantir el normal funcionament de la Generalitat", executant despeses per valor de més de 8.000 milions d'euros, 2.000 milions dels quals "directament per pagar a proveïdors, ajuntaments i consells comarcals".