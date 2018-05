La llei per investir Puigdemont a distància arribarà al ple sense canvis substancials

La reforma de la Llei de la Presidència que impulsa JxCat per investir Carles Puigdemont a distància arribarà al ple aquesta setmana i ho farà sense amb prou feines introduir canvis al text, malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries va avisar la setmana passada que la norma vulnera la Constitució i l'Estatut.

El període per presentar esmenes està obert fins a les 18 hores d'aquest dimecres, però els tres grups amb majoria per introduir canvis, JxCat, ERC i la CUP, no tenen previst introduir reformes que canviïn substancialment la norma.

Fonts de JxCat consultades per Europa Press han explicat que estan estudiant presentar esmenes però que, si es fan, seran "qüestions puntuals i de caràcter tècnic", per la qual cosa no afectaran el nucli de la normativa.

Fonts d'ERC expliquen que no tenen previst esmenar la llei, mentre que la CUP confirma que no ho farà, ja que és una norma que avala el que aquest partit fa temps que defensa: investir Puigdemont encara que això suposi un acte de desobediència.

Així, els tres partits estan disposats a tirar endavant la norma malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que era il·legal investir un president a distància, i poden fer-ho, ja que els dictàmens d'aquest òrgan són consultius i, per tant, no vinculants.

Els dictàmens del Consell de Garanties són només consultius perquè així ho va dictaminar el Tribunal Constitucional a la seva sentència sobre l'Estatut de 2010: al text estatutari original aprovat per CiU, PSC, ERC i ICV-EUiA es recollia que els dictàmens havien de ser vinculants, però va ser rebaixat per l'Alt Tribunal.

EL DIVENDRES

Està previst que la llei es debati i es voti per la via d'urgència al ple que comença el dijous i, segons l'ordre del dia amb la qual treballen els grups i a la qual ha tingut accés Europa Press, el debat se celebrarà a la sessió del divendres a les 12 hores.

La resta de partits de l'hemicicle, crítics amb la llei, sí que sospesen introduir esmenes que la reformulin per complet, però els seus vots són insuficients per modificar-la, i alguns com Cs han anunciat que acudiran al TC si la llei no es retira de l'ordre del dia del ple.

LA INVESTIDURA EN SUSPENS

Malgrat que la llei s'aprovarà amb tota probabilitat, la investidura de Puigdemont no està ni molt menys garantida, ja que el Tribunal Constitucional va suspendre la setmana passada la candidatura de l'expresident de la Generalitat i promoure-la de nou suposaria incórrer en desobediència.

JxCat manté, d'una banda, que el seu candidat segueix sent Puigdemont però, per l'altre, assegura que no és partidari que la Mesa del Parlament incorri en desobediència per investir-lo, i les dues idees són difícilment compatibles.

ERC accepta aprovar la reforma de la Llei de la Presidència --que mai ha vist amb bons ulls-- però, alhora, afirma que la investidura ha de ser "efectiva" la qual cosa, a la pràctica, és un avís a JxCat perquè renunciï a Puigdemont.

Així, l'aprovació de la reforma de la Llei de la Presidència no suposarà desencallar la investidura i JxCat i ERC es trobaran en la mateixa alternativa: si promoure la investidura d'un candidat encausat exposant-se a conseqüències judicials, o apostar per un candidat sense causes pendents amb la justícia.

Fonts sobiranistes consultades per Europa Press coincideixen que la decisió està en mans de Puigdemont: si aposta per si mateix o per un candidat abocaria Catalunya a unes noves eleccions, mentre que la segona opció permetria evitar-les.